¿Cuál es el país en el que los perros pasaron de ser adorados a ser asesinados?

En el antiguo Egipto, varios dioses eran representados con cabezas de perros domésticos o chacales que se asemejan a los baladi actuales. Las pinturas murales de las tumbas representan caninos. Los antiguos egipcios de todas las clases sociales, incluida la familia real, tenían perros como mascotas. Cuando el perro moría, era momificado. Incluso la familia entraba en un periodo de duelo y sus miembros se afeitaban las cejas como muestra de su dolor.