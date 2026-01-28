Secciones
Batalla entre gigantes del comercio electrónico: Mercado Libre vs Temu
Shein, Temu y tiendas online: cuál es el monto máximo por envío y cuánto podés comprar sin pagar impuestos Shein, Temu y tiendas online: cuál es el monto máximo por envío y cuánto podés comprar sin pagar impuestos
28 Enero 2026

Una disputa entre gigantes del e-commerce se ventila en Defensa del Consumidor atravesada por denuncias antidumping y comercio desleal. La tensión subió de tono cuando trascendió que las compras de argentinos al exterior subieron más de 270% el año pasado.

La razón: el desembarco a pura oferta por parte de los gigantes chinos Shein y Temu. La gente los prefiere sobre todo por precio, pero también por variedad de ofertas. Mercado Libre los acusa de estar rompiendo con el entramado PyME en la Argentina, clave en la provisión de productos hasta no hace mucho tiempo. Mercado Libre presentó una denuncia en agosto de 2025 ante la Secretaría de Comercio por publicidad engañosa de la empresa Temu. La denuncia está vinculada a mensajes engañosos para los consumidores sobre promociones, precios de los productos y ofertas. ⁠La Secretaría hizo lugar a la denuncia, abrió la investigación contra Temu por las prácticas denunciadas y dispuso una medida cautelar para que la empresa china suspenda esas prácticas, describe Noticias Argentinas.

Pese a esto, Temu presentó una acción judicial para intentar suspender la medida de la Secretaría de Comercio.⁠Esta situación está vinculada al cumplimiento de normas sobre publicidad engañosa y no tiene ninguna relación con la apertura de las importaciones, que Mercado Libre apoya, según fuentes cercanas a la empresa. El escenario favorable para los e-commerce chinos se habilitó cuando el gobierno de Javier Milei flexibilizó las importaciones. Cerca de la Casa Rosada dicen que esto permitirá que los consumidores argentinos accedan a mayor variedad de productos y a menor precio. Y cuando se les consulta sobre el tendal de desocupados que esto puede producir, la respuesta es lapidaria: dicen que conseguirán otros empleos porque más sectores de la economía se desarrollarán a partir de la mayor capacidad de compra que tendrán por pagar menores precios,

Es una respuesta que deja muchas dudas entre los especialistas. En agosto, Mercado Libre se presentó ante la Secretaría de Comercio porque considera que hay competencia desleal por publicidad engañosa. ⁠Comercio hizo lugar a la denuncia y dispuso que Temu debía bajar estos mensajes.  Pero, a su vez, Temu presentó una acción judicial para intentar suspender la medida de la Secretaría. Aún debe definirse en qué juzgado recaerá la denuncia.  Este cruce de denuncias tiene puntos de contacto con el reclamo de “nivelar la cancha” que viene haciendo la industria argentina, que viene denunciando competencia desleal con un caso emblemático que es el de Grupo Techint, que perdió una licitación clave frente a una firma indica para la provisión de tumbos en Vaca Muerta.

