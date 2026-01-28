Batalla entre gigantes del comercio electrónico: Mercado Libre vs Temu

Pese a esto, Temu presentó una acción judicial para intentar suspender la medida de la Secretaría de Comercio.⁠Esta situación está vinculada al cumplimiento de normas sobre publicidad engañosa y no tiene ninguna relación con la apertura de las importaciones, que Mercado Libre apoya, según fuentes cercanas a la empresa. El escenario favorable para los e-commerce chinos se habilitó cuando el gobierno de Javier Milei flexibilizó las importaciones. Cerca de la Casa Rosada dicen que esto permitirá que los consumidores argentinos accedan a mayor variedad de productos y a menor precio. Y cuando se les consulta sobre el tendal de desocupados que esto puede producir, la respuesta es lapidaria: dicen que conseguirán otros empleos porque más sectores de la economía se desarrollarán a partir de la mayor capacidad de compra que tendrán por pagar menores precios,