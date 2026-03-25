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Plan Canje Samsung: cómo entregar tu televisor usado y ahorrar un 40% en un Smart TV de hasta 85

Diversas compañías del sector promueven programas de recambio que facilitan la compra de modelos modernos mediante la entrega de unidades usadas como parte de pago.

Plan Canje Samsung: cómo entregar tu televisor usado y ahorrar un 40% en un Smart TV de hasta 85 Televisión
Virginia Daniela Gómez
Por Virginia Daniela Gómez Hace 20 Min

La renovación de televisores en el hogar responde a los ciclos de consumo tecnológico y a la vida útil de los dispositivos electrónicos. Con el transcurso del tiempo, estos equipos suelen presentar fallas operativas o limitaciones técnicas ante los estándares actuales de imagen, conectividad y aplicaciones. Por este motivo, diversas compañías del sector promueven programas de recambio que facilitan la compra de modelos modernos mediante la entrega de unidades usadas como parte de pago.

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En este escenario, Samsung inició un plan de canje que permite a los usuarios adquirir un nuevo Smart TV entregando su equipo actual. Esta iniciativa forma parte de una estrategia comercial que la empresa aplicó en reiteradas ocasiones previas y que ahora entra nuevamente en vigencia bajo condiciones específicas para los consumidores. El programa busca incentivar la actualización tecnológica mientras ofrece un beneficio económico directo a quienes deciden renovar sus pantallas.

De qué se trata el plan canje para renovar tu televisor

El mecanismo dispuesto por Samsung consiste en un proceso de compra digital mediante su tienda oficial, donde los interesados seleccionan el modelo deseado y declaran el equipo usado para la entrega. Para que el televisor sea aceptado, debe cumplir con requisitos técnicos específicos, como encender y apagar de forma correcta. A partir de esta evaluación, la empresa determina un valor económico basado en el modelo y el estado general del dispositivo, el cual funciona como un crédito a favor del comprador.

El procedimiento exige que el usuario abone el valor total del nuevo televisor al momento de iniciar la operación de compra. Una vez concretada la transacción, se coordina la entrega del equipo antiguo para su posterior validación por parte del equipo técnico. Tras la recepción y verificación del cumplimiento de las condiciones, la compañía realiza el reintegro correspondiente al monto asignado previamente al televisor entregado, completando así el ciclo del plan canje.

Cuánto se puede ahorrar con el plan canje de televisores

El mecanismo dispuesto por Samsung consiste en un proceso de compra digital mediante su tienda oficial, donde los interesados seleccionan el modelo deseado y declaran el equipo usado para la entrega. Para que el televisor sea aceptado, debe cumplir con requisitos técnicos específicos, como encender y apagar de forma correcta. A partir de esta evaluación, la empresa determina un valor económico basado en el modelo y el estado general del dispositivo, el cual funciona como un crédito a favor del comprador.

El procedimiento exige que el usuario abone el valor total del nuevo televisor al momento de iniciar la operación de compra. Una vez concretada la transacción, se coordina la entrega del equipo antiguo para su posterior validación por parte del equipo técnico. Tras la recepción y verificación del cumplimiento de las condiciones, la compañía realiza el reintegro correspondiente al monto asignado previamente al televisor entregado, completando así el ciclo del plan canje.

Cosas que debés tener en cuenta para el plan canjear televisión

Antes de acceder a estos programas, los usuarios deben revisar minuciosamente las condiciones publicadas por la empresa, tales como los requisitos técnicos, los plazos de reintegro y las políticas de validación. Asimismo, resulta conveniente comparar el valor asignado al televisor usado con otras alternativas del mercado, como la venta directa entre particulares o el uso de plataformas de comercio electrónico. Este análisis previo permite evaluar la conveniencia del plan canje según las necesidades y posibilidades económicas de cada hogar.

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