Qué le espera a Colapinto en Suzuka: el análisis de Alpine para el GP de Japón

El calendario de la Fórmula 1 avanza y el próximo desafío ya está en la mira. Alpine publicó un informe detallado sobre el Gran Premio de Japón, donde analizó el circuito de Suzuka y lo que le espera a Franco Colapinto en una de las pistas más exigentes del año.
El trazado japonés, histórico dentro de la categoría, combina velocidad, técnica y precisión. Curvas emblemáticas como la 130R, las Degner y la Spoon representan un desafío constante tanto para los pilotos como para los ingenieros.
De cara a esta temporada, además, habrá modificaciones clave, como la incorporación de nuevas zonas de uso del modo recto, lo que podría alterar la dinámica en sectores determinantes del circuito.
En lo deportivo, Colapinto llega con buenas sensaciones tras sumar su primer punto en Shanghái, aunque reconoció que el equipo tiene margen de mejora. “Hemos demostrado de lo que somos capaces y queremos seguir creciendo. Estoy muy emocionado por correr en Japón por primera vez”, expresó.
Un reto técnico y estratégico
Desde Alpine también remarcaron que la menor carga aerodinámica y la elección de compuestos más duros por parte de Pirelli agregarán complejidad al fin de semana. En ese contexto, el equipo buscará mantener su competitividad en un circuito donde, como admitieron, el rendimiento aún es una incógnita pero la ambición sigue intacta.