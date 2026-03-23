Horóscopo chino: los signos que tendrán una buena racha en los últimos días de marzo, según Ludovica Squirru

Durante el indomable año del Caballo de Fuego, todo es posible. Este ciclo que no conoce de pausas y que obliga a galopar con fuerza nos exige además seguirle el ritmo, especialmente cuando se trata de noticias positivas. En el mes de marzo, la vibración astral impulsará a ciertos animales del zodíaco a encontrarse con grandes oportunidades que requieren de decisiones valientes.