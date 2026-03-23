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Horóscopo chino: los signos que tendrán una buena racha en los últimos días de marzo, según Ludovica Squirru

En este último tramo, los signos disfrutarán de grandes cosechas, a la vez que se encontrarán el impulso para concluir grandes proyectos.

Ludovica Squirru recorrió los pronósticos de diferentes signos en la última semana de marzo. Ludovica Squirru recorrió los pronósticos de diferentes signos en la última semana de marzo. (Imagen web)
Hace 1 Hs

Cuando las etapas decisivas llegan, comenzamos a mirar hacia atrás; a enumerar logros, soluciones o problemas nuevos. Pero la filosofía oriental nos obliga a mirar hacia delante, porque incluso cuando el tiempo parece agotarse, surgen oportunidades inesperadas en los márgenes del recuento del reloj. De acuerdo con la reconocida astróloga Ludovica Squirru, el final de mes para algunos nativos será de grandes augurios acumulados.

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Durante el indomable año del Caballo de Fuego, todo es posible. Este ciclo que no conoce de pausas y que obliga a galopar con fuerza nos exige además seguirle el ritmo, especialmente cuando se trata de noticias positivas. En el mes de marzo, la vibración astral impulsará a ciertos animales del zodíaco a encontrarse con grandes oportunidades que requieren de decisiones valientes.

Los signos que disfrutarán de una gran última semana 

El Búfalo

El Búfalo es uno de esos signos que transita una semana de celebraciones ante un sembrado que dio sus frutos. Después de meses de esfuerzo silencioso, es momento de cosechar, en especial si se trata del ámbito económico. Esta semana será una de grandes reconocimientos que impactarán en la billetera de este regente.

El Tigre

Para el Tigre, el influjo de este ciclo funciona como un catalizador de ambiciones. Al compartir el elemento Fuego con el regente del año, este signo sentirá un impulso vital renovado que lo sacará de cualquier letargo. Es el momento exacto para desempolvar y lanzar ese proyecto que mantenía guardado bajo llave; el cosmos hoy premia la valentía por sobre la cautela.

El Caballo

Como protagonista absoluto de este 2026, el Caballo transita sus días con un magnetismo personal envidiable. La fuerza de marzo potencia su carisma natural, convirtiéndolo en un imán para las relaciones públicas. Este brillo propio le abrirá puertas impensadas en lo social, permitiéndole conectar con personas influyentes que cambiarán su perspectiva a corto plazo.

La Cabra

Tras una quincena marcada por la turbulencia y el desgaste emocional, la Cabra finalmente encontrará el refugio que buscaba. Los astros indican que recibirá una noticia o un gesto de afecto inesperado que le devolverá la paz interior. Es un período de sanación y de reencuentro con su centro, ideal para bajar las revoluciones y disfrutar del presente.

El Mono

En el terreno de la acción pura, el Mono hará gala de su astucia natural para destrabar situaciones complejas. Gracias a su capacidad de análisis y su rapidez mental, encontrará soluciones brillantes a problemas que parecían estancados hace tiempo. Su ingenio será su mejor herramienta para sortear obstáculos y sacar ventaja de las circunstancias más imprevistas.

El Perro

Fiel a su esencia, el Perro verá cómo su fidelidad eterna finalmente rinde frutos tangibles. Este cierre de mes arriba con un reconocimiento especial en su círculo íntimo o, mejor aún, con una propuesta laboral firme que honra su compromiso y trayectoria. La justicia se presenta para este signo, recordándole que la integridad siempre tiene su premio.

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