La Selección afina detalles antes del Mundial

La cuenta regresiva ya está en marcha. La Selección Argentina comenzó a transitar una de las semanas más determinantes de su preparación rumbo al Mundial 2026, con el plantel completo y la mente puesta en los últimos ensayos antes de la gran cita. Los amistosos frente a Mauritania y Zambia, que se disputarán el 27 y el 31 de marzo en La Bombonera, no serán simples compromisos internacionales: funcionarán como el cierre simbólico de una etapa y la antesala de decisiones trascendentales.