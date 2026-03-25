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Reforma del código urbano: el ciclo de audiencias públicas se inicia mañana en el Concejo de la Capital
Reforma del código urbano: el ciclo de audiencias públicas se inicia mañana en el Concejo de la Capital
Hace 3 Hs

El Concejo Deliberante renovó la fecha para la primera audiencia pública en el marco de la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) para San Miguel de Tucumán. La cita, que había sido pospuesta por las intensas lluvias que afectaban a la ciudad, se pactó para mañana a las 9.30. Hay más de 30 instituciones invitadas.

El ciclo de reuniones se abre tras el lanzamiento oficial de la comisión abocada al asunto en diciembre pasado, del que participaron la intendenta de la Capital, Rossana Chahla, y el presidente del cuerpo parlamentario, Fernando Juri. El propósito es que, a través de la consulta pública y la participación de distintas áreas de la sociedad civil, se elabore una nueva ley urbanística que regule la planificación de la ciudad por las próximas décadas. La última reforma de este calibre se impulsó en 1998.

Así, está pensado que en este primer encuentro funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) expongan un informe propio sobre la situación edilicia y urbanística de la ciudad, donde se defenderá la necesidad de la reforma y se enumerarán los puntos importantes.

Invitaciones

Los asistentes serán recibidos por el comité parlamentario que preside Facundo Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital). Las invitaciones fueron enviadas a distintos organismos y oficinas, entre ellos, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos; la Defensoría del Pueblo; las Direcciones de Catastro y de Arquitectura; los Colegios de Inmobiliarios, de Agrimensores, de Ingenieros Civiles y de Arquitectos; las Cámaras de la Construcción, de Comercio y de Administradores de Consorcios y Propiedades, entre otros.

El comité para la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la Capital se reunirá semanalmente

El comité para la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la Capital se reunirá semanalmente

Luego, el proceso continúa con sesiones periódicas entre el Concejo y los actores involucrados, aunque divididos por ejes temáticos. El análisis se dividirá en Urbanismo y planificación; Infraestructura y servicios; Medio ambiente y espacio público; Patrimonio y cultura; Actividad económica y uso del suelo, y Sociedad civil y territorio. Todas las audiencias estarán disponibles para ser vistas en vivo en el canal de YouTube del cuerpo, y además quedarán guardadas en el sitio.

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