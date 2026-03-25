Reforma del código urbano: el ciclo de audiencias públicas se inicia mañana en el Concejo de la Capital

El ciclo de reuniones se abre tras el lanzamiento oficial de la comisión abocada al asunto en diciembre pasado, del que participaron la intendenta de la Capital, Rossana Chahla, y el presidente del cuerpo parlamentario, Fernando Juri. El propósito es que, a través de la consulta pública y la participación de distintas áreas de la sociedad civil, se elabore una nueva ley urbanística que regule la planificación de la ciudad por las próximas décadas. La última reforma de este calibre se impulsó en 1998.