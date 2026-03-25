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Encuentros en Bolivia y Costa Rica: valiosos acuerdos para la gestión ambiental

Actividades de Bosque Modelo Tucumán y de la Cooperativa Generar en el exterior.

SANTA CRUZ DE LA SIERRA. Presencia tucumana en las iniciativas. SANTA CRUZ DE LA SIERRA. Presencia tucumana en las iniciativas.
Hace 4 Hs

Representantes del Bosque Modelo Tucumán y de la Cooperativa Generar participaron en dos encuentros internacionales vinculados a la gestión sostenible del territorio y la gobernanza ambiental en América Latina. El objetivo fue fortalecer vínculos y estrategias para enfrentar desafíos como el cambio climático, los incendios y las inundaciones.

En Bolivia se desarrolló el encuentro regional de Gestión Integrada de Paisajes (GIP), en el que participaron el ingeniero Daniel Diéguez y la licenciada Graciela Salazar, junto a líderes de paisajes de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo. Tuvieron la oportunidad de visitar dos sitios demostrativos para conocer prácticas implementadas por la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC, Alta Vista, Santa Cruz de la Sierra). Esta iniciativa funciona como un laboratorio vivo, donde científicos, técnicos y educadores investigan y promueven sistemas regenerativos de agricultura y ganadería, integrando producción y conservación.

Paisajes

Posteriormente, la Cooperativa Generar firmó un acta compromiso de colaboración con la FCBC, orientada a impulsar proyectos conjuntos vinculados a la gestión sostenible de los paisajes y a modelos de gestión asociativa que vinculen la producción de pequeños productores con las comunidades locales. Firmaron Roberto Vides Almonacid, director ejecutivo de la FCBC -destacado biólogo tucumano radicado en Bolivia- y Salazar, presidenta de Generar.

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En paralelo, otro referente del Bosque Modelo Tucumán, Santiago Gibilisco, participó en Costa Rica -en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, sede de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo- en un encuentro internacional sobre gobernanza en el manejo del fuego. Allí se abordaron enfoques colaborativos para la prevención y gestión de incendios forestales y rurales productivos en América Latina.

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