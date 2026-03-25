Encuentros en Bolivia y Costa Rica: valiosos acuerdos para la gestión ambiental

En Bolivia se desarrolló el encuentro regional de Gestión Integrada de Paisajes (GIP), en el que participaron el ingeniero Daniel Diéguez y la licenciada Graciela Salazar, junto a líderes de paisajes de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo. Tuvieron la oportunidad de visitar dos sitios demostrativos para conocer prácticas implementadas por la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC, Alta Vista, Santa Cruz de la Sierra). Esta iniciativa funciona como un laboratorio vivo, donde científicos, técnicos y educadores investigan y promueven sistemas regenerativos de agricultura y ganadería, integrando producción y conservación.