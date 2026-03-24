Fin del camino para Etcheverry en Miami: Tommy Paul estuvo implacable y ahora la ilusión queda en manos de Cerúndolo

En el plano de los dobles, las noticias son mucho más alentadoras para el deporte argentino. Horacio Zeballos, junto a su habitual compañero Marcel Granollers, logró avanzar a los cuartos de final tras superar a la dupla francesa compuesta por Theo Arribage y Albano Olivetti con parciales de 6-4 y 7-6 (6). Esta victoria no es una más para el marplatense, ya que en la tabla virtual de la ATP se encuentra ahora a tan solo 50 puntos de igualar al británico Neal Skupski en la cima del ranking mundial. La posibilidad de que "Cebolla" vuelva a ser el número uno del mundo está a la vuelta de la esquina y depende directamente de lo que pueda seguir construyendo en las rondas finales de este certamen.