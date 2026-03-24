Fin del camino para Etcheverry en Miami: Tommy Paul estuvo implacable y ahora la ilusión queda en manos de Cerúndolo
El platense no encontró respuestas ante un estadounidense que lo despachó con un contundente 6-1 y 6-3. Con la eliminación "Tomy", Francisco Cerúndolo queda como el único representante argentino en el cuadro de singles, mientras que Horacio Zeballos sigue firme en su carrera por recuperar el número uno del mundo en dobles.
Tomás Etcheverry (32°), que venía mostrando un nivel sólido y sumando puntos vitales para escalar en el ranking ATP, se estrelló contra la mejor versión de Tommy Paul (23°) en los octavos de final del Masters 1000 de Miami. El estadounidense dominó de principio a fin, imponiendo condiciones con reveses cruzados quirúrgicos que dejaron sin opciones al platense. Los números no mienten: la primera oportunidad de quiebre para Etcheverry recién apareció en el decimotercer game del encuentro, una muestra clara de la superioridad de Paul, quien cerró el pleito con un marcador final de 6-1 y 6-3. Pese a la amarga derrota, el balance para Etcheverry es positivo en términos estadísticos, ya que se retira de norteamérica con 50 puntos extra que le permitirán subir, al menos, dos escalones en la clasificación general.
Con la despedida de "Tomy", todas las expectativas nacionales se trasladan a la raqueta de Francisco Cerúndolo (19°). El porteño, que se siente como en casa en este certamen tras sus históricas actuaciones previas, buscará esta misma noche el pase a los cuartos de final. Su rival será el francés Ugo Humbert (34°), en un duelo programado para no antes de las 20:45. Cerúndolo llega con el envión anímico de haber eliminado a Medvedev y sabe que, tras la sorpresiva salida de Alcaraz el lunes, el cuadro se ha abierto de una manera sumamente interesante para quienes aspiren a dar el gran golpe en la "Ciudad del Sol".
En el plano de los dobles, las noticias son mucho más alentadoras para el deporte argentino. Horacio Zeballos, junto a su habitual compañero Marcel Granollers, logró avanzar a los cuartos de final tras superar a la dupla francesa compuesta por Theo Arribage y Albano Olivetti con parciales de 6-4 y 7-6 (6). Esta victoria no es una más para el marplatense, ya que en la tabla virtual de la ATP se encuentra ahora a tan solo 50 puntos de igualar al británico Neal Skupski en la cima del ranking mundial. La posibilidad de que "Cebolla" vuelva a ser el número uno del mundo está a la vuelta de la esquina y depende directamente de lo que pueda seguir construyendo en las rondas finales de este certamen.