Secciones
DeportesFútbol

Mauritania llega al país para enfrentar a la Selección: viaje sobre la hora y un desafío histórico

El rival de Argentina arribará este miércoles desde Marruecos y se prepara para medirse con el campeón del mundo en la Bombonera.

Mauritania enfrentará por primera vez a la Selección. Mauritania enfrentará por primera vez a la Selección.
Hace 1 Hs

Mauritania ya está en camino a la Argentina. La delegación africana arribará hoy por la noche a Buenos Aires, apenas 48 horas antes del amistoso frente a la Selección en la Bombonera, en un contexto marcado por la improvisación y la urgencia.

El partido se organizó a último momento tras la cancelación de la Finalissima contra España, lo que explica algunas particularidades logísticas. De hecho, hasta las últimas horas no estaba confirmado el hotel donde se hospedará el plantel, una situación poco habitual a tan poco tiempo del encuentro.

El equipo dirigido por el español Aritz López Garai llega desde Marruecos, donde entrenó hasta este martes. La delegación tiene previsto practicar el jueves en las instalaciones de San Lorenzo, aunque resta confirmación oficial.

En cuanto al plantel, Mauritania contará con 26 futbolistas y algunas figuras destacadas, como Djeidi Gassama, delantero del Rangers de Escocia, y Aboubakary Koita, atacante del AEK Atenas de Grecia.

El propio entrenador dejó en claro el contexto del duelo. “Somos inferiores a Argentina en todo, es la actual campeona del mundo, pero no vamos como comparsa. Aspiramos a ser competitivos”, aseguró, en referencia al desafío de enfrentar al equipo de Lionel Scaloni y a Lionel Messi.

Será un cruce histórico: Mauritania nunca jugó ante un seleccionado sudamericano en mayores. El único antecedente entre ambos países se dio en juveniles, en L’Alcudia 2024, con triunfo argentino 2-1.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán
1

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”
2

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Adorni busca retomar su agenda de gestión
3

Adorni busca retomar su agenda de gestión

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga
4

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?
5

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado
6

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Más Noticias
Disputa por dominio territorial: droga y barras bravas, peligroso y explosivo cóctel

Disputa por dominio territorial: droga y barras bravas, peligroso y explosivo cóctel

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Adorni busca retomar su agenda de gestión

Adorni busca retomar su agenda de gestión

Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

A 50 años del golpe de Estado: de Tucumán a la Casa Rosada, la crónica de 24 horas que cambiaron el país para siempre

A 50 años del golpe de Estado: de Tucumán a la Casa Rosada, la crónica de 24 horas que cambiaron el país para siempre

Comentarios