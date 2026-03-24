Mauritania llega al país para enfrentar a la Selección: viaje sobre la hora y un desafío histórico

Mauritania ya está en camino a la Argentina. La delegación africana arribará hoy por la noche a Buenos Aires, apenas 48 horas antes del amistoso frente a la Selección en la Bombonera, en un contexto marcado por la improvisación y la urgencia.
El partido se organizó a último momento tras la cancelación de la Finalissima contra España, lo que explica algunas particularidades logísticas. De hecho, hasta las últimas horas no estaba confirmado el hotel donde se hospedará el plantel, una situación poco habitual a tan poco tiempo del encuentro.
El equipo dirigido por el español Aritz López Garai llega desde Marruecos, donde entrenó hasta este martes. La delegación tiene previsto practicar el jueves en las instalaciones de San Lorenzo, aunque resta confirmación oficial.
En cuanto al plantel, Mauritania contará con 26 futbolistas y algunas figuras destacadas, como Djeidi Gassama, delantero del Rangers de Escocia, y Aboubakary Koita, atacante del AEK Atenas de Grecia.
El propio entrenador dejó en claro el contexto del duelo. “Somos inferiores a Argentina en todo, es la actual campeona del mundo, pero no vamos como comparsa. Aspiramos a ser competitivos”, aseguró, en referencia al desafío de enfrentar al equipo de Lionel Scaloni y a Lionel Messi.
Será un cruce histórico: Mauritania nunca jugó ante un seleccionado sudamericano en mayores. El único antecedente entre ambos países se dio en juveniles, en L’Alcudia 2024, con triunfo argentino 2-1.