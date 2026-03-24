Gattuso explicó porqué sacó a Italia del San Siro para jugarse la vida en el repechaje

La presión en Italia se corta con un cuchillo y, con el fantasma de las ausencias mundialistas de 2018 y 2022 pasadas sobrevolando, Gennaro Gattuso decidió que el imponente pero a veces hostil San Siro no era el escenario ideal para este duelo de vida o muerte. El director técnico, fiel a su estilo temperamental, explicó que en Milán la exigencia histórica de los hinchas del Inter y del Milan suele generar un clima donde un simple pase fallido se traduce rápidamente en silbidos. Por el contrario, el técnico apostó por la calidez que recibió en Bérgamo durante su debut y por las características arquitectónicas de un estadio diseñado para encerrar el sonido y asfixiar al seleccionado rival desde el primer minuto.