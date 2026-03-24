Gattuso explicó porqué sacó a Italia del San Siro para jugarse la vida en el repechaje
El entrenador de la "Azzurra" no quiere dar ninguna ventaja en un momento donde el fútbol italiano camina por la cornisa. En la antesala de un duelo decisivo ante Irlanda del Norte, el exmediocampista decidió mudar la localía a Bérgamo, buscando blindar al equipo del murmullo constante de Milán y generar una atmósfera que empuje a los jugadores hacia el Mundial 2026.
La presión en Italia se corta con un cuchillo y, con el fantasma de las ausencias mundialistas de 2018 y 2022 pasadas sobrevolando, Gennaro Gattuso decidió que el imponente pero a veces hostil San Siro no era el escenario ideal para este duelo de vida o muerte. El director técnico, fiel a su estilo temperamental, explicó que en Milán la exigencia histórica de los hinchas del Inter y del Milan suele generar un clima donde un simple pase fallido se traduce rápidamente en silbidos. Por el contrario, el técnico apostó por la calidez que recibió en Bérgamo durante su debut y por las características arquitectónicas de un estadio diseñado para encerrar el sonido y asfixiar al seleccionado rival desde el primer minuto.
"Olviden los cuatro Mundiales, las Eurocopas o cualquier historia previa. Para nosotros solo existe el partido del jueves. Es innegable que hay nerviosismo en el ambiente; solo alguien sin sangre corriéndole por las venas no lo sentiría en este momento", disparó el DT en una conferencia de prensa cargada de tensión y honestidad brutal.
Más allá del cambio de sede, Gattuso demostró que no le tiembla el pulso en la gestión del vestuario con la polémica salida de Federico Chiesa, una de las figuras más queridas de la última Eurocopa. Aunque oficialmente se mencionaron problemas físicos menores, las palabras del entrenador dejaron entrever que la determinación fue más profunda y vinculada al compromiso psicológico total que exige esta instancia. Chiesa regresó a su club tras una charla donde se evaluó que su estado de ánimo no era el óptimo, permitiendo el ingreso inmediato de Nicolò Cambiaghi bajo la premisa de que solo jugarán aquellos que estén convencidos al cien por ciento de la épica necesaria para clasificar.
El desafío inmediato es vencer a Irlanda del Norte este jueves desde las 16:45 para luego afrontar una final contra el ganador del cruce entre Gales y Bosnia y Herzegovina. El mensaje de Gattuso para todo el país es directo: en la caldera de Bérgamo no habrá espacio para la nostalgia ni para las dudas, ya que Italia se juega su honor en un escenario diseñado a medida por su conductor para intentar romper la racha que amenaza con dejar a una potencia histórica nuevamente fuera de la máxima cita del fútbol.