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Pichot abre la puerta a ampliar el Súper Rugby Américas, pero pone una condición clave

El ex capitán de Los Pumas valoró el crecimiento del torneo y no descartó sumar nuevas franquicias, aunque advirtió que el desarrollo de jugadores será determinante.

¿HABRÁ MÁS EQUIPOS? Pichot sugirió la posibilidad de incluir equipos de América del Norte en el Súper Rugby Américas. ¿HABRÁ MÁS EQUIPOS? Pichot sugirió la posibilidad de incluir equipos de América del Norte en el Súper Rugby Américas. Prensa Tarucas.
Hace 2 Hs

El Súper Rugby Américas atraviesa un momento de consolidación y ya empieza a mirar hacia el futuro. En ese contexto, Agustín Pichot se refirió a la posibilidad de ampliar la competencia y dejó en claro que el crecimiento está en agenda, aunque con una condición central: sostener el nivel deportivo.

En diálogo con ESPN, el ex capitán de Los Pumas destacó el impacto que viene teniendo el torneo en la región, tanto dentro como fuera de la cancha. “Lo importante es la aceptación que han tenido los equipos en cada región. Hay un público que busca eso, como pasaba con Jaguares, que metían más de 20 mil personas en Vélez. El rugby dejó de ser un nicho elitista, y eso es lo más importante”, aseguró.

Para Pichot, uno de los principales logros del certamen es el cambio cultural que generó en el rugby sudamericano. “Cuando se hizo todo este plan cambió mucho la federalización del rugby”, explicó, al remarcar cómo la competencia permitió descentralizar el deporte y ampliar su alcance territorial.

Con esa base, el siguiente paso aparece en el horizonte: la expansión. Y allí surge una idea que ya estuvo en los orígenes del proyecto. “Al comienzo, con el Americas Rugby Championship, la apuesta fue sumar a Estados Unidos y Canadá. Ahora estamos viendo de volver a hacerlo para unir toda la región”, contó.

Sin embargo, también fue prudente al analizar ese mercado. “Es difícil meter el rugby en Estados Unidos. Creo que la decisión de que el Mundial 2031 sea ahí quizás fue apresurada”, señaló, marcando una mirada crítica sobre el desarrollo del deporte en ese país.

Más allá de las proyecciones, Pichot puso el foco en lo que considera el principal desafío para cualquier ampliación: la calidad del juego. “Lo primero que hay que ver para tener más franquicias es si están los jugadores que sostengan el nivel. Hoy estamos con lo justo en ese aspecto, falta desarrollar jugadores”, advirtió.

En ese sentido, dejó en claro que el crecimiento del torneo no puede ser apresurado y debe estar acompañado por una base sólida de talento en toda la región.

Por último, relativizó el impacto del factor económico en el proceso de expansión. “Después viene el tema económico, que creo que es más simple de conseguir”, afirmó.

Así, mientras el Súper Rugby Américas sigue ganando terreno y público, el debate sobre su expansión ya está en marcha. Pero para Pichot, la clave no pasa por sumar equipos rápidamente, sino por construir un desarrollo sustentable que garantice competitividad y crecimiento real en todo el continente.

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