Pichot abre la puerta a ampliar el Súper Rugby Américas, pero pone una condición clave

En diálogo con ESPN, el ex capitán de Los Pumas destacó el impacto que viene teniendo el torneo en la región, tanto dentro como fuera de la cancha. “Lo importante es la aceptación que han tenido los equipos en cada región. Hay un público que busca eso, como pasaba con Jaguares, que metían más de 20 mil personas en Vélez. El rugby dejó de ser un nicho elitista, y eso es lo más importante”, aseguró.