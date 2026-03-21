Tarucas ganó en el Súper Rugby Américas, pero el susto del final obliga a prestar atención

Tarucas, sin dudas, es uno de los mejores equipos del Súper Rugby Américas. No solo por su gran momento en la tabla (ganó cuatro partidos y suma 18 puntos), sino porque se sostiene en la fortaleza de sus formaciones fijas. Yacaré lo padeció desde el inicio: a los dos minutos, el equipo de Álvaro Galindo ya estaba en ventaja con un try-penal nacido de un line y un maul dominante. El segundo, apoyado por Ignacio Marquieguez, llegó por la misma vía: line, maul y continuidad en corto para quebrar la defensa. A eso se sumó la precisión de Ignacio Cerrutti y las conquistas de Luciano Asevedo y Mateo Pasquini, que hacían imaginar una goleada.