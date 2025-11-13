La insólita crítica del DT de Italia que reavivó la discusión por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Sus palabras resurgen justo cuando Italia sigue dependiendo de otros resultados para no caer, otra vez, en el camino del repechaje. El equipo se ubica segundo en el Grupo I, tres puntos por detrás de Noruega, que continúa invicta y con una diferencia de gol casi inalcanzable (+26 contra +10). Para los tetracampeones, la ecuación es clara: deberán ganarle a Noruega en la última fecha y esperar que el escenario global los favorezca.