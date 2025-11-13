Secciones
La insólita crítica del DT de Italia que reavivó la discusión por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Gennaro Gattuso cuestionó el sistema de clasificación y mostró “tristeza” por la cantidad de cupos disponibles en la CONMEBOL.

QUEJA EN PLENA FECHA FIFA. Gennaro Gattuso volvió a cuestionar el sistema de clasificación tras el triunfo de Italia sobre Moldavia. QUEJA EN PLENA FECHA FIFA. Gennaro Gattuso volvió a cuestionar el sistema de clasificación tras el triunfo de Italia sobre Moldavia. Getty
Hace 1 Hs

Italia cumplió con lo que necesitaba en la penúltima fecha porque venció 2-0 a Moldavia y se mantiene con vida en la carrera hacia el Mundial 2026. Sin embargo, el análisis del partido quedó opacado por las declaraciones de Gennaro Gattuso, quien otra vez puso en debate el sistema de clasificación global y apuntó directamente a las Eliminatorias Sudamericanas.

El DT, en la conferencia previa al duelo, mostró su malestar por la diferencia de exigencia entre regiones, especialmente tras el nuevo reparto de plazas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. “No es justo que en Sudamérica clasifiquen seis equipos y el séptimo juegue el repechaje, mientras acá los grupos son tan cerrados”, sostuvo.

Ya con los tres puntos en el bolsillo, Gattuso profundizó su postura al remarcar que observar una zona con seis clasificados directos “le produce tristeza”, porque, según él, refleja una desigualdad entre confederaciones más allá de la repesca.

Sus palabras resurgen justo cuando Italia sigue dependiendo de otros resultados para no caer, otra vez, en el camino del repechaje. El equipo se ubica segundo en el Grupo I, tres puntos por detrás de Noruega, que continúa invicta y con una diferencia de gol casi inalcanzable (+26 contra +10). Para los tetracampeones, la ecuación es clara: deberán ganarle a Noruega en la última fecha y esperar que el escenario global los favorezca.

El planteo de Gattuso también recordó los dichos de Kylian Mbappé antes del último Mundial, cuando el francés cuestionó el nivel competitivo del fútbol sudamericano. Ahora, el técnico italiano retoma esa mirada y la vuelve a instalar en medio de una fecha FIFA cargada de tensión.

Mientras tanto, la Azzurra intenta cortar un ciclo de frustraciones tras quedarse afuera de Rusia 2018 y Qatar 2022. Y aunque la queja del entrenador apunta al formato de clasificación, el presente del equipo vuelve a poner el foco en sus propios desafíos.

ItaliaSelección italiana de fútbolEliminatorias 2026
