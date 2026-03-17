Argentina avanza con su candidatura para organizar el Mundial de Rugby 2035

Argentina empieza a darle forma a un proyecto ambicioso que busca posicionar al país como sede de la Copa del Mundo de Rugby 2035. La iniciativa, impulsada por la Unión Argentina de Rugby, se apoya en una idea que excede lo local y apunta a involucrar a toda la región.
El plan se construye junto a Sudamérica Rugby y contempla la participación de Brasil, Chile y Uruguay, en una propuesta conjunta que intenta reflejar el crecimiento del deporte en el continente. La intención es presentar una candidatura sólida, con alcance regional y proyección a largo plazo.
En ese contexto, la visita de Alan Gilpin, director ejecutivo de World Rugby, marca un paso clave dentro del proceso. Su presencia en el país forma parte de una serie de reuniones y jornadas de trabajo destinadas a evaluar la viabilidad de la Argentina como sede del torneo.
De estos encuentros participan autoridades de peso dentro de la estructura del rugby, entre ellos el presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, el vicepresidente Félix Páez Molina, Agustín Pichot como miembro del Consejo de World Rugby y del EXCO de SANZAAR, y la gerente general Sol Iglesias.
Desde la dirigencia remarcan que la candidatura busca dejar una huella en el desarrollo del rugby en toda la región. En esa línea, Travaglini destacó que el proyecto tiene un perfil federal y de legado, con la intención de mostrar que Sudamérica está preparada para albergar una competencia de esta magnitud.