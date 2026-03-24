El particular reencuentro de Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano: el gesto que sorprendió a todos

La propia actriz explicó ante el conductor que entró medicada y que el motivo de su salida se debió a un cuadro gastroenterológico preexistente, junto con episodios de presión alta. “Entré medicada, pero hay un tema que es gastroenterológico que no es muy agradable pero es muy común, que es colon irritable, y después se complicó con la presión que empezó a subir… Nada, cosas que es la vida, no tiene que ver con el juego o con estar adentro de la casa. ¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!”, relató. También reconoció que el susto fue grande y que recibió protección y contención de la producción. “Me asusté mucho, me han protegido y me preguntaron si quería volver, les dije que quería seguir con el protocolo porque quiero volver”, compartió.