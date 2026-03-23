Andrea del Boca volvió a Gran Hermano y contó qué le pasó: "No es nada agradable"

En los últimos días mucho se habló acerca de la repentina salida de Andrea del Boca de Gran Hermano. Si bien la actriz les explicó a sus compañeros que unos estudios médicos no le había salido bien y tenía que hacerse nuevos controles, la justificación no fue convincente en "el afuera". Esta noche, volvió al reality y contó qué pasó.