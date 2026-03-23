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Andrea del Boca volvió a Gran Hermano y contó qué le pasó: "No es nada agradable"

La actriz ingresó por la puerta y sorprendió a sus compañeros en plena gala de eliminación.

Fin del misterio: Andrea del Boca volvió a Gran Hermano Fin del misterio: Andrea del Boca volvió a Gran Hermano Telefé
Mercedes Mosca
Por Mercedes Mosca 23 Marzo 2026

En los últimos días mucho se habló acerca de la repentina salida de Andrea del Boca de Gran Hermano. Si bien la actriz les explicó a sus compañeros que unos estudios médicos no le había salido bien y tenía que hacerse nuevos controles, la justificación no fue convincente en "el afuera". Esta noche, volvió al reality y contó qué pasó. 

La principal teoría acera de la inesperada salida de Andrea del Boca del programa afirmaba que se había vencido el contrato de un mes que la artista había firmado con Telefé para estar en Gran Hermano. Laura Ufal aseguró que la actriz sí tiene problemas de salud, sin embargo otros panelistas no le creyeron. 

Andrea del Boca y su delicado estado de salud: qué se sabe y por qué no vuelve a Gran Hermano

Andrea del Boca y su delicado estado de salud: qué se sabe y por qué no vuelve a Gran Hermano

Algunos afirmaron que Andrea estaba en su casa y que había roto el aislamiento para poder volver al reality. Sin embargo, su hija Ana Chiara del Boca aseguró que ni ella había podido hablar con su mamá. “Mi mamá se venía sintiendo mal en la casa y ella sufre de presión alta”, detalló.

Andrea del Boca volvió a Gran Herman y contó qué le pasó: "No es nada agradable"

Finalmente, la producción decidió callar los rumores con el reingreso de Andrea del Boca a la casa. Lo hizo por la puerta giratoria y sorprendió a los participantes, quienes ya se venían preguntando si la actriz volvía o no. 

Tras saludar a todos con un desbordante buen humor, la protagonista de "Andrea Celeste" contó qué le pasó. "Es un problema de gastroenteritis no muy agradable pero como yo sufro de presión alta no podía arriesgarme. Necesitaba más estudios", explicó a la audiencia. "No quiero ser la primera infartada de Gran Hermana", bromeó.

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