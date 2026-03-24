Messi volvió al país y lanzó un mensaje que entusiasma: “La ilusión intacta”

Lionel Messi ya está en Argentina y la escena, una vez más, activa todo. A las 6:48 de este martes, el capitán de la Selección aterrizó en el Aeropuerto de Ezeiza desde La Florida y se trasladó directamente al predio de la AFA para ponerse a disposición de Lionel Scaloni.
Con su llegada, el entrenador ya cuenta con el plantel completo para comenzar los trabajos de cara a los amistosos frente a Mauritania y Zambia, que se disputarán en La Bombonera. Junto a Messi también se sumaron Julián Álvarez, Nahuel Molina, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Valentín Barco.
Pero más allá del movimiento logístico, lo que generó impacto fue el mensaje del propio Messi apenas pisó suelo argentino. Fiel a su estilo, breve pero contundente, el “10” compartió en sus redes sociales una frase que resume el momento del equipo: “La ilusión intacta”.
El rosarino llega en óptimas condiciones físicas tras su actividad en el Inter Miami. Viene de jugar los 90 minutos en la victoria 3-2 frente a New York City, partido en el que además marcó un golazo de tiro libre y no presentó molestias. Un dato clave en la antesala de una etapa decisiva.
Esta doble fecha FIFA tendrá un valor especial. No será una más: representará la última oportunidad para que el público argentino vea a la Selección en el país antes del Mundial 2026. Por eso, los encuentros en La Bombonera tendrán clima de despedida.
Incluso, el duelo ante Zambia, programado para el 31 de marzo, podría convertirse en el último partido de Messi en suelo argentino antes de la Copa del Mundo. Un detalle que le agrega una carga emocional extra a una etapa ya de por sí significativa.
La agenda marca que el capitán tendrá su primera práctica esta misma tarde, desde las 17, en el predio de Ezeiza. Será a puertas cerradas y formará parte de las últimas pruebas que Scaloni utilizará para ajustar detalles antes de defender el título mundial.
Con Messi ya en casa y con una frase que funciona como bandera, la Selección empieza a transitar el último tramo antes del gran objetivo. Y la ilusión, como dijo el propio capitán, sigue intacta.