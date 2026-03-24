Fin de una era en Liverpool: Mohamed Salah anunció que dejará el club

En su mensaje, el “Faraón” dejó en claro la huella que le dejó su paso por el club. “Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión, una historia, un espíritu. No puedo explicarlo en palabras a nadie que no sea parte de este club”, expresó. Y agregó: “Irse nunca es fácil. Me dieron el momento de mi vida. Siempre seré uno de ustedes”.