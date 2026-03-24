Fin de una era en Liverpool: Mohamed Salah anunció que dejará el club

Liverpool se prepara para una despedida que marcará época. Mohamed Salah confirmó que dejará el club al final de la temporada 2025-26, poniendo punto final a un ciclo de nueve años que lo convirtió en una de las máximas leyendas de la institución.
El anuncio fue realizado por el propio delantero egipcio a través de un video en sus redes sociales, donde expresó su emoción y agradecimiento hacia el club y sus hinchas. “Desafortunadamente, el día llegó. Esta es la primera parte de mi despedida. Voy a dejar Liverpool al final de la temporada”, señaló.
Aunque su contrato original se extendía hasta junio de 2027, ambas partes acordaron anticipar el final del vínculo. De esta manera, Salah quedará en libertad de acción a partir del 30 de junio, con la posibilidad de elegir su próximo destino a los 33 años.
En su mensaje, el “Faraón” dejó en claro la huella que le dejó su paso por el club. “Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión, una historia, un espíritu. No puedo explicarlo en palabras a nadie que no sea parte de este club”, expresó. Y agregó: “Irse nunca es fácil. Me dieron el momento de mi vida. Siempre seré uno de ustedes”.
Salah llegó a Liverpool en 2017, procedente de la Roma, y desde entonces construyó un legado impresionante. Disputó 435 partidos, marcó 255 goles y dio 122 asistencias, siendo protagonista central en una de las etapas más exitosas del club en la era moderna.
Durante su estadía, conquistó todos los títulos posibles: una Champions League, dos Premier League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una FA Cup, tres Copas de la Liga y una Community Shield.
Desde el club también acompañaron la decisión, adelantando el anuncio para que los hinchas puedan despedir a Salah en lo que resta de la temporada y rendirle el homenaje que su trayectoria merece.
El último gran objetivo será intentar conquistar una nueva Champions League antes de su salida. Sería el cierre perfecto para una historia que ya quedó escrita en lo más alto de Anfield.