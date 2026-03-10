Sorpresa en la Champions League: Galatasaray venció a Liverpool y tomó ventaja en la serie

Galatasaray dio el golpe en el inicio de la serie y venció 1-0 a Liverpool en Estambul por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El equipo turco aprovechó una pelota parada en los primeros minutos y logró sostener la diferencia ante uno de los grandes candidatos del torneo.
El único gol del encuentro llegó muy temprano. A los siete minutos, tras un tiro de esquina desde la izquierda, Victor Osimhen ganó en el juego aéreo y bajó la pelota dentro del área. Allí apareció Mario Lemina, que conectó de cabeza para marcar el 1-0 y desatar el festejo en el RAMS Park.
El encuentro tuvo un ritmo intenso desde el inicio. Liverpool generó situaciones claras en los primeros minutos, incluso con una oportunidad muy favorable de Florian Wirtz que terminó fallando con el arco casi vacío. Sin embargo, el equipo turco respondió con la eficacia necesaria para ponerse en ventaja.
En el conjunto inglés fue titular Alexis Mac Allister, que disputó los 90 minutos. El mediocampista argentino tuvo poca participación en la primera mitad debido al ritmo frenético del partido, aunque cuando intervino aportó claridad en la circulación del balón.
El complemento mantuvo la tensión y también tuvo espacio para la polémica. El VAR anuló dos goles: uno a favor de Galatasaray por fuera de juego y otro de Liverpool por una mano de Ibrahima Konaté tras un córner.
En el tramo final, el equipo inglés buscó el empate, pero el conjunto dirigido por Okan Buruk resistió la presión y logró sostener la ventaja. De esta manera, Galatasaray viajará a Inglaterra con un resultado favorable para la revancha.
La serie se definirá la próxima semana en Anfield, donde Liverpool intentará revertir la desventaja para avanzar a los cuartos de final del torneo europeo.