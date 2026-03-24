Sportivo Barracas se ilusiona ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina: “Es un partido especial”

Sportivo Barracas volverá a escena en la Copa Argentina después de seis años y lo hará con un desafío de peso: este miércoles, desde las 19, enfrentará a Atlético por los 32avos de final. El encuentro se disputará en el estadio Ciudad de Caseros, cancha de Estudiantes de Buenos Aires, con arbitraje de Sebastián Martínez.
El “Arrabalero” llega en un buen momento. El 2025 quedó marcado como uno de los mejores años recientes del club, tras alcanzar la final del Reducido de la Primera C. Allí estuvo muy cerca del ascenso: lo empató en tiempo de descuento con un gol de Tomás Di Criscenzo, pero cayó por penales ante Ituzaingó. De todas maneras, esa campaña le permitió clasificarse a la Copa.
En el presente torneo, el equipo muestra una base sólida: ganó dos partidos y perdió uno, con una estructura apoyada principalmente en la defensa.
En ese contexto, el arquero Ignacio Díaz Peyrous analizó el momento del equipo en declaraciones a Solo Ascenso. “El balance es positivo. Arrancamos ganando dos partidos durísimos de visitante y logrando una solidez defensiva que es importantísima. No éramos los mejores ni somos los peores ahora; hay que seguir construyendo sobre bases sólidas”, explicó.
Además, el guardameta palpitó el cruce frente al “Decano”, que milita en la Liga Profesional. “Es un partido especial. Nos preparamos para disfrutarlo y representar al club de la mejor manera en un escenario importante. Son momentos únicos y vamos a estar a la altura”, aseguró.
En lo personal, Díaz Peyrous también remarcó su compromiso dentro del equipo. “Mi expectativa es ayudar desde adentro de la cancha. Me preparé mucho tiempo y hoy quiero responder a la confianza del cuerpo técnico”, agregó.
Para Sportivo Barracas, el objetivo será romper una racha negativa en la competencia: nunca pudo superar los 32avos de final. En sus participaciones anteriores cayó ante Vélez (2016), Lanús (2017) y Gimnasia La Plata (2020), este último dirigido por Diego Maradona.
Los posibles "11" para el cruce entre Atlético Tucumán y Sportivo Barracas
De cara al duelo, los equipos ya tienen formaciones probables. Sportivo Barracas iría con Ignacio Díaz Peyrous; Julián Rodríguez, Jorge Rosas Quintero, Franco Córdoba, Ítalo Portillo; Alen Boschi, Nahuel Durruty, Tomás Bellido, Santiago Sosa; Nazareno Vidal e Iván Santa Cruz. El DT es Claudio Vidal.
Por su parte, Atlético Tucumán formaría con Tomás Durso; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Gastón Suso, Juan Infante; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Alexis Segovia y Leandro Díaz, bajo la conducción de Julio César Falcioni.
Con realidades distintas pero la misma ilusión, Sportivo Barracas buscará dar el golpe ante un rival de Primera y escribir una nueva página en su historia dentro de la Copa Argentina.