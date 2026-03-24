Sportivo Barracas se ilusiona ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina: “Es un partido especial”

El “Arrabalero” llega en un buen momento. El 2025 quedó marcado como uno de los mejores años recientes del club, tras alcanzar la final del Reducido de la Primera C. Allí estuvo muy cerca del ascenso: lo empató en tiempo de descuento con un gol de Tomás Di Criscenzo, pero cayó por penales ante Ituzaingó. De todas maneras, esa campaña le permitió clasificarse a la Copa.