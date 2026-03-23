El semillero de Atlético Tucumán sigue dando frutos: la Novena pisa fuerte en el arranque la Liga Profesional

El proceso que Atlético Tucumán inició en 2014 en sus categorías formativas hace tiempo dejó de ser una novedad, pero cada temporada el "Decano" está más lejos de los nuevos y más cerca de los históricos. Este fin de semana, en el marco de la segunda fecha del Torneo de Juveniles de la Liga Profesional, la Novena división (clase 2012) ratificó que el trabajo en la Pre AFA —ese eslabón clave para achicar la brecha con los equipos de Buenos Aires— está dando resultados inmediatos.
Un debut arrollador
Los dirigidos por Darío Nickler no sintieron la presión del debut oficial. En la cancha de San Jorge, la Novena se impuso con autoridad por 2-0 ante Independiente Rivadavia. Los goles de Thiago Moyano y Luciano López, sumados a la solidez del arquero Ignacio Ríos —mantuvo su valla invicta por segundo partido consecutivo—, terminaron de redondear una actuación colectiva que ilusiona.
Lo que se vio en cancha es el reflejo directo del proyecto que coordina Fernando Fontana. Esta categoría 2012, que el año pasado brilló en el "Valesanito" y terminó invicta en el torneo de Pre AFA, hoy demuestra una adaptación al ritmo nacional que antes costaba años conseguir. La metodología impuesta por Fontana, junto a nombres como Gustavo Córdoba y el apoyo de Carlos Aguirre, permitió que estos chicos lleguen a la competencia oficial con un roce competitivo inédito para la región.
Resultados de la jornada
Más allá del brillo de la categoría más chica, el resto de las divisiones juveniles del "Decano" completaron la jornada frente a la "Lepra" mendocina con un balance dispar en cuanto a resultados, pero con rendimientos que siguen la línea del club.
En Mendoza, la Cuarta división dirigida por Alejandro Guiñazú dio el golpe de autoridad al imponerse por 1-0 gracias al olfato goleador de Santino Gallia, trayéndose tres puntos valiosos en un reducto siempre complicado. En la misma provincia, la Quinta sumó una unidad tras igualar 1-1 con un tanto de Joaquín Puentes Fernández, mientras que la Sexta no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo por 2-1, pese al grito de Kevin Alanís.
Por su parte, jugando de local, la Séptima protagonizó el duelo más vibrante de la fecha al rescatar un empate 2-2 en un partido de ida y vuelta constante, donde Lionel Llanos se vistió de figura al marcar por duplicado. Finalmente, la Octava dio pelea hasta el último minuto pero terminó con las manos vacías tras ser derrotada por 2-1, con Erick Godoy como autor del único gol tucumano.
El futuro se cocina a fuego lento
La estructura que hoy sostiene a estas categorías incluye pensión para chicos de otras provincias y un gabinete psicológico que acompaña el crecimiento de quienes sueñan con llegar a Primera. Como bien señala Fontana, la clave es la formación integral: que el chico que hoy participa en Novena haya pasado por ese proceso previo de adaptación para que, al enfrentar a los grandes de Buenos Aires, la diferencia sea solo una cuestión de detalles y no de formación básica.
La próxima semana el desafío continuará: la 9na, 8va y 7ma viajarán a Caballito para visitar a Ferro, mientras que las categorías mayores recibirán al "Verdolaga".