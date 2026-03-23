El semillero de Atlético Tucumán sigue dando frutos: la Novena pisa fuerte en el arranque la Liga Profesional

La estructura que hoy sostiene a estas categorías incluye pensión para chicos de otras provincias y un gabinete psicológico que acompaña el crecimiento de quienes sueñan con llegar a Primera. Como bien señala Fontana, la clave es la formación integral: que el chico que hoy participa en Novena haya pasado por ese proceso previo de adaptación para que, al enfrentar a los grandes de Buenos Aires, la diferencia sea solo una cuestión de detalles y no de formación básica.