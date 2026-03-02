“Mi sueño es volver a jugar con Los Pumas”: Domingo Miotti y su gran objetivo desde Francia

- Sí, fue una temporada de lesión tras lesión. Salía de una y entraba en otra. Pero no la tomo como una mala temporada. Me sirvió para mejorar en otros aspectos, sobre todo en lo mental y en lo físico. Hay cosas que uno trabaja y que desde afuera no se ven, pero yo sé todo lo que hice y lo que crecí. Fue un aprendizaje que hoy me ayuda mucho.