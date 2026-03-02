“Mi sueño es volver a jugar con Los Pumas”: Domingo Miotti y su gran objetivo desde Francia

En Montpellier, Domingo Miotti sigue construyendo su mejor versión. El apertura formado en Lawn Tennis es una de las piezas importantes del Montpellier en el exigente Top 14 francés, compite en dos frentes europeos y atraviesa una temporada de consolidación después de un año atravesado por lesiones. Sin embargo, en cada respuesta aparece el mismo hilo conductor: el club, la provincia y Los Pumas. Porque más allá del presente europeo, el sueño sigue siendo celeste y blanco.
- ¿Cómo estás viviendo tu presente en Francia?
- Muy bien, muy contento. Este año arrancamos con muchas ganas de, con el equipo, intentar llegar a los playoffs. Estamos jugando dos torneos: el Top 14 y la Challenge Cup. El objetivo es llegar a la final de la Challenge y clasificar a los playoffs del Top 14. Falta bastante, pero estamos bien, con ilusión y trabajando para cumplir esos objetivos.
- ¿Te sentís en uno de tus mejores momentos?
- Sí, me siento bien. Después de la temporada pasada, que fue complicada por las lesiones, poder tener continuidad y sentirme importante dentro del equipo es algo que valoro mucho. Estoy disfrutando el presente.
- El año pasado fue duro en lo físico. ¿Cómo lo atravesaste?
- Sí, fue una temporada de lesión tras lesión. Salía de una y entraba en otra. Pero no la tomo como una mala temporada. Me sirvió para mejorar en otros aspectos, sobre todo en lo mental y en lo físico. Hay cosas que uno trabaja y que desde afuera no se ven, pero yo sé todo lo que hice y lo que crecí. Fue un aprendizaje que hoy me ayuda mucho.
- Cómo se transforma la frustración en algo que te potencie?
- Trabajo con un psicólogo deportivo argentino desde hace bastante. El año pasado tuvimos varias charlas. Con el tiempo uno aprende a darle importancia a otros aspectos que cuando sos más joven no ves tanto. No es solo querer jugar y listo. Hay herramientas que vas incorporando y que te ayudan a pensar diferente cuando las cosas no salen.
- ¿Es parte de la madurez del jugador?
- Sí, totalmente. Pero también es importante hacerlo acompañado por alguien que sepa. No es fácil atravesar lesiones lejos de tu casa, en otro idioma y con otra cultura.
- Este año ya no estás solo en el plantel. ¿Qué cambió con la llegada de Justo Piccardo?
- Muchísimo. La temporada pasada era el único argentino. Este año poder compartir con otro argentino cambia todo. Tomar un mate, hacer un asado, hablar de las mismas cosas… compartir la cultura te hace sentir más cerca de casa.
- Siempre se dice que los argentinos se ayudan mucho afuera…
- Es así. Acá los chicos del club me dicen que es increíble cómo los argentinos se conocen entre todos y se juntan. No es que nos conozcamos de antes, pero sabés que es argentino y empezás a intercambiar mensajes, te juntás. Capaz es diferente a otras culturas.
- Hace poco fueron a ver Marsella-Liverpool por Champions. ¿Cómo surgió?
- Tenemos un amigo con contacto en Marsella que nos consiguió entradas. Era difícil porque era Champions y contra Liverpool. Fuimos cinco: Diego Simonet, que juega al handball hace varios años acá, dos chicos franceses muy fanáticos de Argentina y nosotros. Fue muy divertido.
- ¿Seguís de cerca lo que pasa en Tucumán, especialmente con Tarucas?
- Sí, me parece buenísimo lo que está pasando. Si no existiera este torneo en Sudamérica, no habría un salto más grande para los chicos. Está buenísimo para impulsar a los jóvenes, para que empiecen a conocer lo que es el profesionalismo. Capaz no es 100% profesional, pero te da un paso más, te hace darte cuenta si realmente querés seguir ese camino.
- ¿Compartiste equipo con algunos de los que hoy están en Tarucas?
- Con Orlando, con Navarro que es de mi misma división del club. Después tengo amigos en otros clubes: Iglesias en Peñarol, chicos en Chile. Los conozco a todos y sigo lo que hacen.
- ¿Sos hincha de Tarucas en el Súper Rugby Américas?
- Sí, obvio. Además juegan en Lawn Tennis. No es solo Tucumán, es el club. Tarucas a muerte.
- ¿Te gustaría volver a Lawn Tennis en algún momento?
- Sí, me encantaría. Hoy trato de vivir el presente, pero si el día de mañana vuelvo a Tucumán, me gustaría jugar un tiempo más en el club. Nunca pude salir campeón con Lawn Tennis y es una deuda pendiente que tengo.
- En Tucumán están saliendo muchos aperturas: Nicolás Sánchez, Tomás Albornoz, vos… ¿Por qué creés que pasa?
- La verdad no sé. Tucumán siempre fue más de forwards, del scrum y el maul. Pero hoy se trabaja mucho en los jóvenes y hay chicos que quieren mejorar. Está buenísimo que estén saliendo buenos aperturas, habla de que el rugby tucumano está creciendo en otras facetas.
- Debutaste en Los Pumas entrando por Nicolás Sánchez. ¿Qué significó?
- Increíble. Los dos de Tucumán, los dos del mismo club. Eso no pasa muy seguido. Fue muy lindo, tengo muy buena relación con él y compartir ese momento fue una locura.
- ¿Qué recordás de ese partido?
- Él se golpea la cabeza y tiene que salir. Creo que empatamos. Fue muy especial cambiar con Nicolás Sánchez.
- ¿El objetivo es volver a Los Pumas?
- Sí. Mi sueño es volver a jugar con Los Pumas. Hoy estoy enfocado en intentar ganar algo con el club, pero juego también para ver si el entrenador me quiere convocar. Representar de nuevo al país sería una alegría enorme. Es lo máximo a lo que uno aspira.
- Hace poco enfrentaste al Toulouse de Tomás Albornoz…
- Sí, se suspendió el partido y nos quedamos una noche más, así que tomamos un café y charlamos. Es divertido cruzarte con argentinos, más siendo de Tucumán, que no es una ciudad grande.
- ¿Cómo ves a Los Pumas de cara al Mundial?
- Muy bien. Se los ve con confianza, con un grupo humano muy bueno. El sistema parece claro, todos lo entienden y están convencidos. Hay muchos jóvenes empujando y eso potencia al equipo.
- ¿Por qué creés que Argentina logró acortar la brecha con las potencias?
- Porque hoy la mayoría de los jugadores juegan afuera, en ligas muy competitivas. Antes no era tan así. Eso te acerca a las potencias. Argentina creció muchísimo en ese aspecto.
- ¿Extrañás la etapa de Jaguares en el Súper Rugby?
- Sí, en ese momento era el mejor torneo que uno podía jugar. Después del COVID cambió todo, Sudáfrica se fue, Jaguares desapareció y ya no volvió a ser lo mismo.
- Para cerrar: si mirás hacia adelante, ¿cuál es tu gran sueño?
- Número uno, salir campeón con Lawn Tennis, que es una deuda pendiente. Ganar el Top 14 o la Copa de Europa. Y volver a jugar en Los Pumas. Ese es el sueño que siempre está ahí. Siempre.