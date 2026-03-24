En Lamborghini y con cartera: así fue la glamorosa llegada de la figura de Hungría al entrenamiento

Pero no fue solo el rugido del motor lo que llamó la atención. El capitán húngaro, conocido por ser un referente de la moda entre sus compañeros (al mejor estilo de lo que sucede con Rodrigo De Paul en la Selección Argentina), lució un atuendo cuidadosamente seleccionado. La pieza central de su look fue una campera de cuero de edición limitada, fruto de la colaboración entre KidSuper y Mercedes-Benz, con un valor de mercado de casi 700 dólares y que ya se encuentra agotada en todas las tiendas. El conjunto se completó con unas gafas Ray-Ban, pantalones oversize y una cartera de cuero marrón, un estilo urbano que el propio jugador se encargó de adelantar en sus redes sociales antes de enfrentar los flashes.