El desayuno es la comida más importante del día porque es “inmoralmente” sana

El origen no fue médico, sino comercial y con fines publicitarios. El postulado “El desayuno es la comida más importante del día” en la actualidad tiene aval científico, pero para llegar a ello pasaron muchas situaciones singulares. Un juicio que empezó en el año 1906 y terminó en 1920 fue el que destrabó todo y puso en funcionamiento una industria que se mantiene sin crisis desde que nació. La frase es una de las campañas de marketing más exitosas del siglo XX.