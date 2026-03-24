Fanáticos europeos denuncian a la FIFA por los "precios abusivos" de las entradas del Mundial 2026

A esto se suma la falta de transparencia en el proceso de compra. Los usuarios, aseguran, no conocen con precisión la ubicación de sus asientos, no cuentan con mapas claros de los estadios y, en muchos casos, tampoco tienen certeza sobre las políticas de reembolso. Incluso se registraron variaciones de precios de hasta un 25% entre distintas fases de venta.