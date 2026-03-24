Colapinto y un mensaje antes de Japón: “Manija”

Franco Colapinto no se baja de la intensidad. Después de conseguir su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China, el piloto argentino ya tiene la mirada puesta en Japón, donde afrontará la tercera fecha de la temporada de Fórmula 1 con el objetivo de sostener lo hecho.
La actuación en China significó un paso importante en su adaptación a la escudería francesa. No solo por el resultado, sino por la sensación de crecimiento en pista. Ahora, el desafío será confirmarlo en Suzuka, uno de los circuitos más exigentes del calendario.
En la previa, Colapinto dejó en claro su entusiasmo. A través de sus redes sociales, compartió imágenes de lo que fue su paso por China, pero el foco estuvo en un mensaje que resumió su estado de ánimo. En una historia en la que se lo ve hidratándose tras la carrera, escribió: “vamoooooo”, acompañado por banderas de Japón. Y abajo, sin filtro, completó: “manija manijaaaaa”.
El argentino atraviesa un momento clave en su temporada. No solo por la necesidad de seguir sumando experiencia y puntos, sino también porque esta carrera marcará un corte en el calendario. Tras el Gran Premio de Japón, la Fórmula 1 entrará en un parate hasta mayo, producto de la cancelación de las fechas en Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto en Medio Oriente.
Ese contexto le agrega un condimento especial a la cita en Japón. Será la última oportunidad, por ahora, de dejar una buena imagen antes de la pausa. Y Colapinto lo sabe: llegar al receso con una actuación sólida puede marcar el rumbo de lo que vendrá.
Con confianza en alza, una escudería que empieza a acomodarse y la energía intacta, el argentino se prepara para otro fin de semana que puede ser determinante. Japón aparece en el horizonte. Y Colapinto ya está listo para ir a fondo.