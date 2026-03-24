Colapinto y un mensaje antes de Japón: “Manija”

En la previa, Colapinto dejó en claro su entusiasmo. A través de sus redes sociales, compartió imágenes de lo que fue su paso por China, pero el foco estuvo en un mensaje que resumió su estado de ánimo. En una historia en la que se lo ve hidratándose tras la carrera, escribió: “vamoooooo”, acompañado por banderas de Japón. Y abajo, sin filtro, completó: “manija manijaaaaa”.