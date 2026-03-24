Secciones
DeportesMotores

Franco Colapinto ya tendría fecha y lugar para su exhibición con Alpine en Argentina

Según informó Carburando, la actividad en Buenos Aires empieza a tomar forma a la espera del visto bueno del equipo.

BUENOS AIRES. El piloto argentino se perfila para una exhibición con Alpine a fines de abril. BUENOS AIRES. El piloto argentino se perfila para una exhibición con Alpine a fines de abril. ./X @AlpineF1Team
Hace 1 Hs

La posible exhibición de Franco Colapinto con Alpine empieza a definirse. De acuerdo a la información del medio especializado Carburando, el evento ya tendría fecha y ubicación previstas en la Ciudad de Buenos Aires, a la espera de la aprobación final por parte de la escudería.

El domingo 26 de abril aparece como el día elegido, con el Monumento a los Españoles como punto principal del recorrido en Palermo. En ese sector, el piloto argentino giraría con un monoplaza del equipo francés con la decoración actual, correspondiente a temporadas anteriores.

RECORRIDO PREVISTO. El trazado incluiría el sector del Monumento a los Españoles y alrededores del Rosedal, en Palermo, según la información difundida. RECORRIDO PREVISTO. El trazado incluiría el sector del Monumento a los Españoles y alrededores del Rosedal, en Palermo, según la información difundida. Carburando

Además, también se evalúa una actividad previa para el sábado 25 por la noche en el mismo lugar. La propuesta incluiría la presencia de sponsors con stands en la zona del Rosedal, con una experiencia pensada para el público en la antesala del evento.

En términos organizativos, se prevé la instalación de tribunas con capacidad para unas 20.000 personas, con entradas disponibles para quienes quieran asistir. El formato combinaría la exhibición en pista con instancias de cercanía entre Colapinto y los fanáticos.

Temas Buenos AiresFórmula 1ArgentinaFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fórmula 1: revelan que Colapinto corrió media carrera con su Alpine gravemente dañado

Fórmula 1: revelan que Colapinto corrió media carrera con su Alpine gravemente dañado

Lo más popular
La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán
1

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”
2

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga
3

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

Adorni busca retomar su agenda de gestión
4

Adorni busca retomar su agenda de gestión

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?
5

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado
6

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Más Noticias
Disputa por dominio territorial: droga y barras bravas, peligroso y explosivo cóctel

Disputa por dominio territorial: droga y barras bravas, peligroso y explosivo cóctel

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Adorni busca retomar su agenda de gestión

Adorni busca retomar su agenda de gestión

Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

A 50 años del golpe de Estado: de Tucumán a la Casa Rosada, la crónica de 24 horas que cambiaron el país para siempre

A 50 años del golpe de Estado: de Tucumán a la Casa Rosada, la crónica de 24 horas que cambiaron el país para siempre

Comentarios