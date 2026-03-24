Franco Colapinto ya tendría fecha y lugar para su exhibición con Alpine en Argentina

La posible exhibición de Franco Colapinto con Alpine empieza a definirse. De acuerdo a la información del medio especializado Carburando, el evento ya tendría fecha y ubicación previstas en la Ciudad de Buenos Aires, a la espera de la aprobación final por parte de la escudería.
El domingo 26 de abril aparece como el día elegido, con el Monumento a los Españoles como punto principal del recorrido en Palermo. En ese sector, el piloto argentino giraría con un monoplaza del equipo francés con la decoración actual, correspondiente a temporadas anteriores.
Además, también se evalúa una actividad previa para el sábado 25 por la noche en el mismo lugar. La propuesta incluiría la presencia de sponsors con stands en la zona del Rosedal, con una experiencia pensada para el público en la antesala del evento.
En términos organizativos, se prevé la instalación de tribunas con capacidad para unas 20.000 personas, con entradas disponibles para quienes quieran asistir. El formato combinaría la exhibición en pista con instancias de cercanía entre Colapinto y los fanáticos.