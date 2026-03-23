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Tucumán Central suma un lateral con pasado en San Martín y experiencia en el ascenso

El defensor de 33 años regresa a la provincia tras su último paso por Santamarina de Tandil y se incorpora al equipo de Villa Alem para disputar el Federal A.

REFUERZO CONFIRMADO. El jugador llega desde Santamarina y se integra al plantel del “Rojo” tras su debut en la categoría. REFUERZO CONFIRMADO. El jugador llega desde Santamarina y se integra al plantel del “Rojo” tras su debut en la categoría.
Hace 2 Hs

El recién ascendido Tucumán Central sigue moviéndose en el mercado y confirmó la incorporación de Maximiliano Martínez, lateral izquierdo tucumano de 33 años que vuelve a la provincia tras una extensa trayectoria en el ascenso.

Martínez debutó en 2010 con San Martín de Tucumán, donde disputó más de 100 partidos. Pasó por Atlético Concepción de Río Salí, tuvo un regreso al “Santo” en 2013 y fue parte del plantel que logró el ascenso a Primera División en la temporada 2017/18. Además, vistió las camisetas de All Boys, donde marcó un gol en 2015, San Martín de San Juan, Mitre de Santiago del Estero, Juventud Antoniana y Santamarina de Tandil, su último club.

Ahora, con la camiseta del “Rojo” de Villa Alem, buscará aportar experiencia en una categoría exigente como el Federal A. Tucumán Central ya tuvo su estreno en el torneo, donde venció 1-0 a Bartolomé Mitre de Misiones en la fecha 1 de la zona 2.

El club oficializó su llegada a través de redes sociales con un mensaje de bienvenida. “Maxi Martínez se suma a Tucumán Central. Defensor, con experiencia y recorrido, llega desde Santamarina de Tandil y con pasado en San Martín de Tucumán”, escribieron.

El propio jugador no tardó en responder. “Feliz de poder representar a este gran club. Que sea un gran año para todos”, comentó en la publicación. Una vuelta a casa con rodaje y un desafío nuevo en un equipo que quiere afirmarse en la categoría.

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