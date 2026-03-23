Tucumán Central suma un lateral con pasado en San Martín y experiencia en el ascenso

Martínez debutó en 2010 con San Martín de Tucumán, donde disputó más de 100 partidos. Pasó por Atlético Concepción de Río Salí, tuvo un regreso al “Santo” en 2013 y fue parte del plantel que logró el ascenso a Primera División en la temporada 2017/18. Además, vistió las camisetas de All Boys, donde marcó un gol en 2015, San Martín de San Juan, Mitre de Santiago del Estero, Juventud Antoniana y Santamarina de Tandil, su último club.