Cajeros automáticos y billeteras virtuales: cuáles son los nuevos límites de extracción y transferencia

Aunque las billeteras virtuales ganaron terreno en los últimos años, los cajeros automáticos continúan siendo una herramienta central para quienes necesitan efectivo de manera inmediata sin necesidad de concurrir a una sucursal. Además están disponibles las 24 horas, incluso durante feriados o jornadas de paro. Por esa razón, siguen siendo el canal elegido por miles de usuarios para acceder a efectivo de forma rápida y segura.