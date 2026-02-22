Cajeros automáticos y billeteras virtuales: cuáles son los nuevos límites de extracción y transferencia

Aunque las billeteras virtuales ganaron terreno en los últimos años, los cajeros automáticos continúan siendo una herramienta central para quienes necesitan efectivo de manera inmediata sin necesidad de concurrir a una sucursal. Además están disponibles las 24 horas, incluso durante feriados o jornadas de paro. Por esa razón, siguen siendo el canal elegido por miles de usuarios para acceder a efectivo de forma rápida y segura.
En este marco, las entidades financieras difundieron los nuevos topes diarios de extracción a partir de marzo y recordaron que, en muchos casos, pueden ampliarse desde el homebanking o las aplicaciones oficiales, según informó El Cronista.
Cada banco establece un límite máximo diario de extracción, que varía según el tipo de cuenta, el perfil del cliente y su historial crediticio.
El Banco Nación permite extraer hasta $150.000 por día en cajeros automáticos. Ese límite puede extenderse hasta $500.000 si el cliente realiza la gestión a través del homebanking.
El Banco Provincia fija un tope diario de $400.000, con la posibilidad de ampliarlo mediante sus canales electrónicos.
En el Banco Ciudad el límite es de $800.000 por día y puede incrementarse hasta $1.200.000.
El Banco Galicia autoriza extracciones de hasta $400.000 diarios. Además, establece un acumulado que puede alcanzar los $2.400.000 si se realiza en cajeros propios de la entidad.
El ICBC dispone un máximo diario de $550.000.
En el BBVA el tope puede llegar hasta $2.100.000, dependiendo del segmento y del perfil del cliente.
El Banco Macro mantiene un límite general de $400.000 por día.
Por último, el Banco Santander permite retiros de hasta $1.000.000 diarios.
ARCA ajusta el control sobre billeteras virtuales
En paralelo, las billeteras digitales se consolidaron como una alternativa habitual para administrar dinero, invertir y realizar pagos. Según un informe del Monitor Nacional Fintech, más del 96% de las personas mayores de 18 años utiliza este tipo de plataformas.
A partir de una nota publicada por El Cronista, se informó que el ARCA actualizó los montos a partir de los cuales las entidades deben reportar movimientos, en el marco del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” y la “Ley de Inocencia Fiscal”.
Para personas físicas, el monto total sujeto a información pasó de $1.000.000 a $50.000.000. En el caso de personas jurídicas, el nuevo umbral es de $30.000.000.
Respecto de las extracciones de dinero, anteriormente se informaban operaciones desde cualquier importe. Ahora el piso se estableció en $10.000.000 tanto para personas físicas como jurídicas.
Los saldos bancarios al cierre de cada mes también fueron modificados: el límite informativo se elevó a $50.000.000 para individuos y a $30.000.000 para empresas.
En plazos fijos, el nuevo parámetro es de $100.000.000 para personas físicas y de $30.000.000 para personas jurídicas.
Las transferencias y movimientos en billeteras virtuales deberán reportarse cuando superen los $50.000.000 en el caso de individuos y los $30.000.000 en empresas.
En cuanto a las tenencias en sociedades de bolsa (Alycs), se fijó un piso de $100.000.000 para personas físicas y de $30.000.000 para jurídicas.
Finalmente, las compras como consumidor final quedaron sujetas a información a partir de los $10.000.000, independientemente del medio de pago.
Si se superan los montos establecidos, el organismo fiscal puede requerir documentación que justifique el origen de los fondos. Entre los comprobantes válidos se encuentran recibos de sueldo, declaraciones juradas impositivas, facturación de autónomos o monotributistas, contratos de compraventa, certificaciones de ingresos firmadas por contador público y extractos bancarios.
De esta manera, mientras el uso de efectivo continúa vigente a través de los cajeros automáticos, el sistema digital avanza con nuevos parámetros de control y umbrales más elevados que los que regían hasta ahora.