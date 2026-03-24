Control en la ruta nacional 9: un hombre transportó 95 cápsulas de cocaína en su cuerpo

Un hombre fue detenido luego de que se comprobara que transportaba droga dentro de su cuerpo en modalidad de “cápsulero”, tras un control realizado sobre la ruta nacional 9.
El pasajero, que viajaba en un colectivo de larga distancia, presentaba dolores abdominales que alertaron a los efectivos de Gendarmería durante la inspección en el peaje Molle Yaco, según fuentes oficiales.
Ante la sospecha de que podía estar trasladando estupefacientes ingeridos, fue trasladado al hospital de la localidad de Trancas. Allí se realizaron estudios radiográficos que confirmaron la presencia de cuerpos extraños en su abdomen.
Posteriormente, el hombre fue llevado al hospital Centro de Salud, en la capital tucumana, y, bajo control médico, evacuó un total de 95 cápsulas.
El procedimiento había comenzado cuando personal del Escuadrón 55 “Tucumán” detuvo la marcha de un transporte público proveniente de San Salvador de Jujuy con destino a Mendoza. Durante el control, los uniformados detectaron el estado del pasajero, de nacionalidad boliviana, y activaron el protocolo correspondiente.
Intervino el Juzgado Federal 2 de Tucumán, que dispuso su traslado a un hospital de la capital provincial para garantizar su atención y supervisar la evacuación de las cápsulas. Tras las pruebas de campo, se confirmó que contenían cocaína, con un peso total de 1,83 kilos.
Finalmente, el magistrado ordenó el secuestro de la sustancia y la detención del involucrado.