Qué opciones maneja Scaloni para reemplazar a Montiel en la Selección Argentina

Detrás de él, el abanico se abre con variantes que implican adaptaciones. Una posibilidad es la de Giuliano Simeone, quien por su despliegue puede recorrer toda la banda derecha. Si bien no es su posición habitual en la Selección, ya se ganó un lugar en la consideración del cuerpo técnico por su rendimiento en el club y podría ser utilizado en partidos donde el rival ofrezca menos exigencias ofensivas.