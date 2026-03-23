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Qué opciones maneja Scaloni para reemplazar a Montiel en la Selección Argentina

El técnico cuenta con una sola variante específica para ese sector y analiza alternativas dentro de la lista actual.

BUSCA SOLUCIONES. El entrenador define cómo cubrir un puesto que quedó con pocas variantes. BUSCA SOLUCIONES. El entrenador define cómo cubrir un puesto que quedó con pocas variantes.
Hace 2 Hs

La baja de Gonzalo Montiel obliga a Lionel Scaloni a reconfigurar una zona sensible de la Selección argentina justo antes de los amistosos frente a Mauritania y Zambia. Con el lateral de River descartado por lesión y sin un reemplazante convocado por ahora, el técnico se queda con una única opción específica para ese puesto.

Nahuel Molina aparece como la alternativa natural para ocupar el lateral derecho. El jugador del Atlético de Madrid atraviesa un buen presente y viene de destacarse con goles recientes, incluido uno en el clásico ante Real Madrid. En principio, todo indica que tendrá protagonismo en esta ventana.

Detrás de él, el abanico se abre con variantes que implican adaptaciones. Una posibilidad es la de Giuliano Simeone, quien por su despliegue puede recorrer toda la banda derecha. Si bien no es su posición habitual en la Selección, ya se ganó un lugar en la consideración del cuerpo técnico por su rendimiento en el club y podría ser utilizado en partidos donde el rival ofrezca menos exigencias ofensivas.

Otra opción es la de recurrir a un perfil más defensivo. En ese caso, Lucas Martínez Quarta, convocado tras la baja de Leonardo Balerdi, surge como alternativa. El defensor ya ocupó ese rol en otras ocasiones y podría ser tenido en cuenta si el entrenador busca mayor solidez en ese sector.

Con este panorama, Scaloni deberá administrar cargas y decidir cómo repartir minutos en una posición que quedó corta de variantes a último momento.

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