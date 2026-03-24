Megan Fox vuelve al terror: confirman la continuación de la sangrienta Jennifer’s Body

La directora también compartió sus impresiones iniciales sobre la trama que prepara Diablo Cody para esta nueva etapa. Sus palabras transmitieron seguridad: “Conozco algunos detalles básicos, así que no voy a revelar nada, pero suena divertido y alocado como la primera película. Y no tengo ninguna duda de que Diablo hará algo absolutamente increíble con ello”.