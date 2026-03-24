Megan Fox vuelve al terror: confirman la continuación de la sangrienta Jennifer’s Body

Jennifers Body, es una película de terror adolescente de 2009, protagonizada por Megan Fox que alcanzó un estatus de culto tras su recepción inicial mixta en cines. Presenta la historia de una animadora poseída por un demonio que devoraba compañeros escolares. Ganó relevancia mediante su temática feminista y el posterior estrellato mundial de su elenco principal.
El proyecto original contó con la dirección de Karyn Kusama y el guion de Diablo Cody, quienes planean expandir este universo sangriento. Recientemente confirmaron el desarrollo de la segunda parte con el regreso del equipo creativo original casi al completo. Durante eventos públicos, las actrices principales, Megan Fox y Amanda Seyfried, protagonistas expresaron gran entusiasmo por retomar sus icónicos roles de Jennifer y Needy.
La confirmación del elenco original
Durante el Festival de Toronto, Amanda Seyfried generó revuelo tras interactuar amablemente con varios seguidores mientras firmaba autógrafos. La intérprete deslizó la posibilidad de una continuación directa al exclamar ante la multitud: “Creo que vamos a hacer otro”.
Por su parte, Megan Fox manifestó anteriormente su deseo de explorar más profundamente este relato cinematográfico tan particular. La famosa artista comentó en una entrevista previa: “No creo que sea difícil hacer una secuela, incluso creo que debería ser una serie”.
El retorno del talento creativo tras bambalinas
La cineasta Karyn Kusama validó recientemente que la labor de escritura comenzó formalmente bajo la supervisión de la ganadora del Óscar. “Sé que está trabajando en ello ahora mismo, y estoy muy emocionada por saber qué resulta”, dijo Kusama respecto al progreso actual del libreto.
La directora también compartió sus impresiones iniciales sobre la trama que prepara Diablo Cody para esta nueva etapa. Sus palabras transmitieron seguridad: “Conozco algunos detalles básicos, así que no voy a revelar nada, pero suena divertido y alocado como la primera película. Y no tengo ninguna duda de que Diablo hará algo absolutamente increíble con ello”.