“Blancanieves” y “La guerra de los mundos” arrasaron en los irónicos premios Razzie

En 1981, un grupo de estudiantes de cine de la Universidad de Los Ángeles decidió lanzar los anti-Oscar, una ceremonia para premiar irónicamente a las peores películas del último año en la víspera de la gran gala de Hollywood. Lo que comenzó como una broma se transformó en una tradición consolidada, en la fiesta a la que nadie quiere ir y en estatuillas (con el diseño de una franbuesa) que nadie retira, salvo un pequeño puñado de artistas que se prenden en un juego de humor.