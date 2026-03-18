“Blancanieves” y “La guerra de los mundos” arrasaron en los irónicos premios Razzie

En 1981, un grupo de estudiantes de cine de la Universidad de Los Ángeles decidió lanzar los anti-Oscar, una ceremonia para premiar irónicamente a las peores películas del último año en la víspera de la gran gala de Hollywood. Lo que comenzó como una broma se transformó en una tradición consolidada, en la fiesta a la que nadie quiere ir y en estatuillas (con el diseño de una franbuesa) que nadie retira, salvo un pequeño puñado de artistas que se prenden en un juego de humor.
Así, los Razzie -institucionalmente llamados Golden Raspberry Awards- se ganaron un espacio propio y generan una expectativa especial, con cierto morbo inofensivo. Este año, la característica que reunió a los dos títulos que más premios se llevaron fue que eran nuevas versiones de filmes clásicos y exitosos, pero en remakes que decepcionaron: “La guerra de los mundos”, disponible en Amazon Prime Video, que recibió cinco “distinciones”; y el live action de “Blanca Nieves”, gran traspié de los estudios Disney, con dos.
“La guerra...” fue elegida la peor realización en las categorías película, actor protagónico (Ice Cube), remake, director (Rich Lee) y guión (de Kenny Golde y Marc Hyman), basado muy libremente en la novela de G. H. Wells cuya trama sobre una invasión extraterrestre y la resistencia humana a la aniquilación es narrada a través de llamadas de Zoom. Para otorgarle los Razzie, se consideró que la película destroza la idea original del texto clásico y tiene defectos imposibles de superar en su desarrollo. “Se ha convertido una obra maestra de la ciencia ficción en una involuntaria comedia”, se señaló.
Enanitos digitales
“Blancanieves” tenía un destino oscuro marcado desde antes de su estreno, con polémica asegurada. Al calificar el filme, se indicó que fue uno de más comentados de la temporada y no con términos elogiosos.
Si bien su protagonista, Rachel Zegler, estuvo en el centro de varias polémicas pudo finalmente respirar tranquila porque lo determinante fue la creación de los siete enanitos mediante efectos digitales, lo que devino en que los elijan como peor actor de reparto y peor combinación en pantalla. “Descriptos como aterradores, realmente espantosos y llamativamente falsos, el premio al peor actor secundario es para los siete enanos artificiales”, según se anunció. Para su desarrollo, los estudios gastaron U$S250 millones, lo que también fue cuestionado por los Razzie.
Las elegidas
Rebel Wilson fue elegida como la peor actriz de 2025 por su papel en la comedia “Bride Hard”, que mezcla una despedida de soltera en París con una misión ultrasecreta, en la que muchas cosas salen mal.
Para demostrar que los apellidos famosos no tienen por qué ser respetados, Scarlet Rose Stallone (hija de Sylvester Stallone y Jennifer Flavin) fue elegida como peor actriz de reparto por “Gunslingers”, un western con Stephen Dorff, Heather Graham y Nicolas Cage.
Aparte de los premios negativos, los Razzie distinguen a los actores o actrices que lograron relanzar una carrera en términos positivos. En esa categoría, bautizada Redención, se reconoció a Kate Hudson, por su labor en “Song Sung Blue” (un drama musical rodado junto a Hugh Jackman), que le valió además una nominación a mejor actriz protagónica en los Oscar que se dieron el domingo y que se llevó la irlandesa Jessie Buckley (por “Hamnet”).
La votación involucra a 1.223 miembros de Estados Unidos y una docena de países en todo el mundo. La estatuilla que se entrega cuesta menos de U$S5.