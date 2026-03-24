Pan de queso sin harinas y alto en proteína: cómo hacerlo con tan solo tres ingredientes

En el ranking global de desayunos, el pão de queijo o pan de queso se posicionó entre los primeros. Según el prestigioso listado de Taste Atlas, estos bollitos son una de las elaboraciones más destacadas en un mundo donde la primera comida del día puede ir desde sopa hasta pan frito. Incluir esta receta incluso en las dietas saludables es posible con procedimientos muy sencillos.
Las dietas bajas en refinados reducen el consumo de carbohidratos, beneficiando los niveles de glucosa en sangre y reduciendo el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Cuando hablamos de pan, muchas veces se nos viene este ingrediente a la cabeza. Pero existen otras versiones deliciosas, saludables y sencillas que no requieren ni una pizca de este polvo.
Una versión baja en carbohidratos y alta en proteína
Ese es el caso del pan de queso sin harinas, una forma de elaboración que apenas requiere tres ingredientes base y un par de complementos para lograr la textura perfecta. La nutricionista @NutriólogaRegia compartió a través de sus redes una versión que se volvió tendencia por su sencillez: una opción libre de gluten, ideal para quienes buscan cuidar su peso sin sacrificar el sabor.
A diferencia del clásico brasileño que utiliza fécula de mandioca, esta variante apuesta por una base de proteínas y grasas saludables, eliminando por completo los almidones. Esto lo convierte en el aliado perfecto para desayunos, snacks o incluso como acompañamiento en las comidas principales.
Ingredientes
- 1 taza de queso crema.
- 1 taza de queso mozzarella rallado.
- 2 huevos.
- ½ cdta de polvo de hornear.
- ¼ cdta de sal.
1. Comenzá precalentando el horno a 180 °C. Si preferís una opción más rápida o no tenés el equipo a mano, también podés preparar una sartén antiadherente a fuego bajo.
2. En un bol amplio, batí los dos huevos junto con la sal. El secreto para queden bien esponjosos es batir hasta que la mezcla se vea espumosa.
3. Agregá el queso crema a los huevos y mezclá con paciencia hasta que ambos componentes estén completamente integrados en una crema homogénea.
4. Incorporá la mozzarella rallada y el polvo de hornear. Mezclá bien para que el lácteo se distribuya de forma pareja en toda la masa.
5. Verté la preparación en moldes para muffins (previamente engrasados) o en un molde pequeño. Llevá a cocción durante 15 a 20 minutos, o hasta que notes que los panes están dorados por fuera y firmes al tacto.
6. Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar. Esto permitirá que la estructura del queso sea asiente y disfrutes de una textura inigualable.