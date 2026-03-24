Test viral: la forma en que usas la almohada revelará un secreto de tu personalidad

En el caso de que durante el sueño o justo antes de dormirte utilices la almohada para abrazarla, significa que sos una persona nostálgica y vivís de recuerdos. Por la noche pensas en tantas cosas que ya no tenés y estos pensamientos te duelen. Debes permanecer más en el presente y anclarte a tu realidad, de lo contrario, incluso el presente se convertirá en un arrepentimiento en el futuro por no disfrutarlo plenamente.