Test viral: la forma en que usas la almohada revelará un secreto de tu personalidad

El siguiente test de personalidad es de los más requeridos en las redes sociales. Sólo debes responder de qué manera usas la almohada cuando dormís y el significado de tu elección puede sorprenderte.
Las indicaciones para llevar a cabo este test visual son realmente sencillas: examina con atención las diversas posturas que se presentan a continuación y elegí la que mejor se adecúe a tu usual manera de utilizar la almohada al acostarte. Ya sea que la abraces, la pongas al costado o debajo de tu cuello, esta acción determinará tu tipo de personalidad.
Observá la imagen y elegí una opción
Los resultados del test
Imagen 1
Si colocas la almohada debajo de tu cabeza y te quedas en la misma posición toda la noche, significa que tenés una personalidad rebelde. Alguien te encuentra arrogante y grosero, en realidad simplemente pensas que expresar tus pensamientos, aunque sea de forma fuerte, es un derecho irrevocable.
Imagen 2
En el caso de que durante el sueño o justo antes de dormirte utilices la almohada para abrazarla, significa que sos una persona nostálgica y vivís de recuerdos. Por la noche pensas en tantas cosas que ya no tenés y estos pensamientos te duelen. Debes permanecer más en el presente y anclarte a tu realidad, de lo contrario, incluso el presente se convertirá en un arrepentimiento en el futuro por no disfrutarlo plenamente.
Imagen 3
Si mientras tenés la cabeza sobre la almohada usas los brazos para envolverla alrededor de tu cara, significa que estás constantemente buscando algo. Es como si te faltara una pieza del rompecabezas. Nunca te sentís completamente realizado en tu vida. Esto crea una sensación de desorientación y estrés. Investiga y trata de disfrutar de las cosas buenas que tenés.
Imagen 4
Si a menudo te despiertas por la mañana sin una almohada porque se te cayó al suelo, significa que no puedes soportar ningún tipo de control o restricción. Sos una persona introvertida y tiendes a no confiar en los demás y nunca asumes tus responsabilidades.
Imagen 5
Si enrollas la almohada y formas un cilindro que sostienes debajo de tu cabeza, significa que sos una persona que sabe exactamente lo que quiere. Tenés las ideas claras, sos metódico, ordenado y preciso. No te gustan las sorpresas y las aventuras, preferís planificar y tener el control total de tu vida.
Imagen 6
Si usas la almohada para levantar la cabeza y la espalda tanto como sea posible, significa que sos una persona extremadamente enérgica, positiva y optimista. La sonrisa nunca falla en tu boca. Tenés fe en los demás y en el futuro. A veces fantaseas demasiado y subestimas las situaciones.
Imagen 7
Si tiendes a dormir de lado o boca abajo y colocas uno de tus brazos debajo de la almohada, significa que sos una persona agradable y amistosa y que disfrutas ayudando a los demás. Sos una persona generosa y desinteresada además de muy empática. Sos muy equilibrado porque siempre encuentras el tiempo para cuidarte también, eso te da estabilidad.