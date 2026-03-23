Danelik estalló contra una participante de Gran Hermano: "Vino a buscar problemas conmigo"

Aunque ambas se conocían antes de entrar a la casa, la convivencia entre ellas estuvo lejos de ser pacífica y las chispas no tardaron en saltar. Todo comenzó con un primer enfrentamiento originado por comentarios indirectos y el impacto de Danelik en las redes sociales. Durante una charla, se sacó a colación el crecimiento de la tucumana en el exterior y sus "6 millones en TikTok", según recalcó la recién llegada. Danelik aclaró que ella solo preguntó por sus videos sin intenciones de obtener información extra del afuera, pero “La Maciel” estalló, tildándola de "mentirosa" frente a todos.