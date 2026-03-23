Danelik estalló contra una participante de Gran Hermano: "Vino a buscar problemas conmigo"

La tensión llegó a su punto máximo en la casa más famosa del país. La tucumana Danelik se convirtió en el centro de atención de Gran Hermano tras protagonizar una serie de acaloradas discusiones con Jessica Maciel, la nueva participante que ingresó el pasado domingo 15 de marzo ocupando el lugar de la expulsada Carmiña. Lo que empezó como un roce por los seguidores en TikTok, terminó en un pase de facturas por conflictos que tuvieron ambas antes de entrar a Gran Hermano.
Aunque ambas se conocían antes de entrar a la casa, la convivencia entre ellas estuvo lejos de ser pacífica y las chispas no tardaron en saltar. Todo comenzó con un primer enfrentamiento originado por comentarios indirectos y el impacto de Danelik en las redes sociales. Durante una charla, se sacó a colación el crecimiento de la tucumana en el exterior y sus "6 millones en TikTok", según recalcó la recién llegada. Danelik aclaró que ella solo preguntó por sus videos sin intenciones de obtener información extra del afuera, pero “La Maciel” estalló, tildándola de "mentirosa" frente a todos.
La discusión escaló rápidamente cuando la nueva chica del rality comenzó a lanzar indirectas, asegurando que a Danelik se la ve "más agrandada que nunca" y que "se la cree un montón". Fiel a su estilo, la tucumana no se quedó callada y le recriminó su actitud hostil, dejando en claro que a ella no le interesa lo que pasa afuera ni busca tirarle "ningún palito". Fuerte y al pie, “La Maciel” remató el intercambio con una advertencia sobre su forma de jugar: "Yo tiro y pesco".
Danelik, acusada de "jugar sucio" en Gran Hermano
Lejos de calmarse, las aguas volvieron a agitarse en un segundo round, esta vez mucho más frontal y vinculado a las estrategias de nominación y a viejos rencores. Jessica confesó abiertamente que votaría a la tucumana si tuviera que elegir quién se retira de la casa, justificando que ni bien cruzó la puerta, Danelik intentó sacarle información del afuera mediante un "juego sucio". También sostuvo que la participante tucumana se había complotado con otras dos compañeras para interrogarla.
Visiblemente molesta, Danelik se defendió argumentando que fue la primera en recibir a “La Maciel” con buena onda, presentarle las instalaciones y explicarle cómo funcionaban los grupos de convivencia. En ese momento, la tucumana fue tajante respecto a su identidad: aclaró que no se victimiza y que jamás buscó ser la "única trans" del certamen. A su vez, remarcó que si ese hubiera sido su objetivo, nunca se hubiese acercado a ayudarla en sus primeros días. Además dejó clara la distancia cuando dijo que, si bien se conocen de las redes sociales por alguna que otra reunión, nunca fueron amigas.
El clímax de la confrontación llegó cuando Danelik sacó a la luz un roce previo a la convivencia. "Acá me doy cuenta de que vino a buscarme problemas especialmente a mí", disparó la tucumana, recordando una situación del pasado donde Jessica habría intentado generarle un conflicto. “La Maciel”, indignada, le retrucó que no llegó Gran Hermano para buscarle problemas por una situación pedorra en la cual sintió que Danelik la había prejuzgado.
El cruce finalizó con fuertes descalificaciones. Mientras Jessica apuntó contra "las que solamente hacen de lindas en las redes sociales" y que no tienen "calle", la tucumana cerró la discusión defendiendo su forma de ser. "Vos sabés perfectamente que soy re graciosa, amor... andar hablando y burlándote de la sexualidad es una cosa, yo soy graciosa desde otro punto de vista", remarcó. Finalmente, los demás hermanitos tuvieron que intervenir para poner paños fríos al asunto. "Lo de afuera es lo de afuera y el juego es otra cosa", remarcó una participante del show.