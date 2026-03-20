El tiempo en Jujuy: fin de semana largo con tormentas y un solo día sin precipitaciones

Jujuy está bajo alerta meteorológica anunciada para uno de los días del fin de semana largo, según el Servicio Meteorológico Nacional. Esto implica que uno de los días para descansar, habrá precipitaciones particularmente intensas en algunas regiones de la provincia. Esto no implica que los demás días no haya lluvias. Por el contrario: durante los próximos días, habrá un solo día en que las precipitaciones no se harán presentes.
Al término de la jornada laboral de este viernes, muchos trabajadores empezarán su descanso extendido. Al sábado y domingo se sumarán el día no laborable del lunes 23 y el feriado del 24 por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Pero quienes quieran salir, deberán tener presentes las condiciones climáticas para no comprometer su salud y seguridad.
Fin de semana largo en Jujuy: cómo estará el tiempo
La temperatura será agradable durante todo el fin de semana e incluso tendrá mínimas poco habituales para la época. Desde este viernes las tormentas ya estarán presentes. Algunas regiones amanecieron con chaparrones y durante la tarde y la noche habrá tormentas aisladas. El termómetro marcará entre 21 °C y 26 °C y habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora que disminuirán conforme avance el día.
El sábado y domingo la temperatura máxima se mantendrá casi intacta, pero la mínima variará algunos grados y descenderá respecto al viernes. El primer día del fin de semana la temperatura oscilará entre los 19 °C y los 26 °C y, el domingo, entre los 18 °C y los 25 °C. El sábado rige la alerta meteorológica amarilla que anunció el Sistema de Alerta Temprana para la zona este –de norte a sur– de la provincia.
Para los dos días, el SMN anunció precipitaciones. El sábado empezará con lluvias que se extenderán desde el viernes. Los chaparrones estarán sobre algunas regiones durante la mañana con una probabilidad de precipitación entre el 10 y el 40%, la cual aumentará hasta el 70% en horas de la tarde con tormentas fuertes. A la noche, las precipitaciones estarán en forma de tormentas aisladas. El domingo lloverá hasta la tarde y por la noche habrá apenas un 10% de probabilidad de precipitaciones.
Los días que extenderán el fin de semana tendrán menos precipitaciones. El lunes, por lo pronto, es el único día que no tiene pronóstico de tormentas, pero el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura mínima se posicionará en 20 °C y la máxima en 25 °C. Para la primera mitad del martes tampoco se pronosticaron lluvias, pero sí tormentas aisladas para la tarde y la noche. La temperatura estará entre los 18 °C y los 25 °C.