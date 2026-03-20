El tiempo en Jujuy: fin de semana largo con tormentas y un solo día sin precipitaciones

Para los dos días, el SMN anunció precipitaciones. El sábado empezará con lluvias que se extenderán desde el viernes. Los chaparrones estarán sobre algunas regiones durante la mañana con una probabilidad de precipitación entre el 10 y el 40%, la cual aumentará hasta el 70% en horas de la tarde con tormentas fuertes. A la noche, las precipitaciones estarán en forma de tormentas aisladas. El domingo lloverá hasta la tarde y por la noche habrá apenas un 10% de probabilidad de precipitaciones.