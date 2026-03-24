Vuelve "Otro día perdido": ¿quiénes participarán y quién dejó la producción?

Botto se sumó también a las bromas por la salida de Roth. “¡Por fin! Toda la verdad. Sí, es cierto. Yo embaracé a Laila”, dijo en una de sus historias de Instagram. Más tarde, la conductora aseguró que empezaría a participar del programa de Pergolini, pero que no podía anticipar nada. Por lo tanto, se desconoce cómo será la dinámica entre el conductor y los coconductores. Pero todo parece indicar que fue Pergolini quien pidió por ella.