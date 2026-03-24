Vuelve "Otro día perdido": ¿quiénes participarán y quién dejó la producción?

El próximo lunes 30 de marzo regresa Otro día perdido a la pantalla de eltrece, con la conducción de Mario Pergolini. El presentador dará inicio a la segunda temporada de este ciclo, el cual mantiene su fórmula característica que combina humor, ironía y un análisis de la actualidad.
Bajo la producción general de Diego Guebel y Alejandro Borensztein, la propuesta incluirá monólogos y entrevistas simultáneas. Además, el programa incorporará el uso de inteligencia artificial y asistentes virtuales para enriquecer la dinámica de cada emisión.
Quiénes acompañarán a Mario Pergolini
En esta nueva temporada, el conductor estará acompañado de Agustín “Rada” Aristarán, quien aportará su humor, talento musical y magia, y que estuvo en la temporada anterior. Se suma la locutora, conductora y actriz Evelyn Botto.
El anuncio de la baja de Laila Roth de los comentarios del programa se hizo ya hace unas semanas y las dudas estallaron enseguida. En enero, la comediante hizo un video explicando los motivos de su salida de “Otro día perdido”. Para empezar, aseguró que tenía la casilla de mensajes “explotada”. Fue eso lo que la motivó a dejar algunas palabras para el público, que aseguró en redes sociales que la extrañaría.
“No pasó nada”, dijo entre risas Roth. Es que al haber grabado su especial de stand up el año pasado, su agenda laboral era mucho menos agitada. “Pero este año quería retomar mi ritmo de trabajo con las giras, poder hacer las que tenía pendientes como Estados Unidos, Europa”, aseguró.
Ante el estallido de especulaciones que intentaron explicar la baja de Roth de la próxima temporada, la humorista decidió dar explicaciones para “salvar” a la producción. “Mis compañeros son muy genios, me divertí mucho trabajando con ellos el año pasado. No pasó nada, la productora se portó espectacular conmigo, me pagaban bien… no sé qué más decir”, cerró, nuevamente entre risas.
Botto se sumó también a las bromas por la salida de Roth. “¡Por fin! Toda la verdad. Sí, es cierto. Yo embaracé a Laila”, dijo en una de sus historias de Instagram. Más tarde, la conductora aseguró que empezaría a participar del programa de Pergolini, pero que no podía anticipar nada. Por lo tanto, se desconoce cómo será la dinámica entre el conductor y los coconductores. Pero todo parece indicar que fue Pergolini quien pidió por ella.