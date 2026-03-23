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Gran Hermano: quién fue el eliminado en la gala del 23 de marzo

La casa más famosa dle país tiene un participantes menos. El mano a mano se definió entre Lola y Kennys Palacios.

La placa de nominados de Gran Hermano del 23 de marzo La placa de nominados de Gran Hermano del 23 de marzo Telefé
Mercedes Mosca
Por Mercedes Mosca 23 Marzo 2026

Gran Hermano Generación Dorada tiene un nuevo eliminado. Kennys Palacios, el confidente y mejor amigo de Wanda Nara, perdió el mano a mano con Lola y tuvo que salir de la casa más famosa del país. "Que gane uno solo y no gane el malo", expresó el estilista antes de su despedida definitiva. 

La placa de la gala de eliminación de esta noche estaba integrada por Juanicar, Kennys, Lola, Luana, Martín, Nazareno y Zinino luego de que todos los participantes quedaran nominados como sanción a un "complot masivo" 

La eliminación de Kennys se concretó luego de que se fltraran sus supuestos chats con Danielik antes de entrar al reality.  En los textos se evidencia que la relación entre ambos venía de antes y que, según ellos, la tucumana le había pedido ayuda al peluquero para el casting de Gran Hermano.

Kennys Palacios es el nuevo elimado de Gran Hermano Kennys Palacios es el nuevo elimado de Gran Hermano

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada

Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Temas Gran Hermano
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