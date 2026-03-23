Gran Hermano: quién fue el eliminado en la gala del 23 de marzo

Gran Hermano Generación Dorada tiene un nuevo eliminado. Kennys Palacios, el confidente y mejor amigo de Wanda Nara, perdió el mano a mano con Lola y tuvo que salir de la casa más famosa del país. "Que gane uno solo y no gane el malo", expresó el estilista antes de su despedida definitiva.
La placa de la gala de eliminación de esta noche estaba integrada por Juanicar, Kennys, Lola, Luana, Martín, Nazareno y Zinino luego de que todos los participantes quedaran nominados como sanción a un "complot masivo"
La eliminación de Kennys se concretó luego de que se fltraran sus supuestos chats con Danielik antes de entrar al reality. En los textos se evidencia que la relación entre ambos venía de antes y que, según ellos, la tucumana le había pedido ayuda al peluquero para el casting de Gran Hermano.
Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada
Gabriel Lucero
Divina Gloria (abandono por salud)
Tomy Riguera
Carmiña Masi (expulsada)
Nicolás Sícaro
Kennys Palacios