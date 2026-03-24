Feriado del 24 de marzo: cómo funcionan los servicios en San Miguel de Tucumán y Yerba Buena
Por la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, las prestaciones municipales en la capital y en la "Ciudad Jardín" se ven afectadas. Conocé el cronograma del transporte, la recolección de residuos y las guardias médicas para esta jornada.
Feriado del 24 de marzo: cómo funcionan los servicios en San Miguel de Tucumán y Yerba Buena
Hoy, martes 24 de marzo, se conmemora en todo el país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha en la que se recuerda el golpe de Estado que dio inicio a la dictadura militar en 1976. Debido a este feriado nacional inamovible, los municipios han establecido un esquema de funcionamiento especial para sus distintas áreas.
A continuación, el detalle de cómo operan los servicios en cada ciudad:
San Miguel de Tucumán
En la capital provincial, los servicios municipales se brindarán con el siguiente cronograma:
- Recolección de Residuos: Durante la jornada de hoy, martes 24, no habrá servicio de recolección.
- Transporte: Los ómnibus circularán con la frecuencia de los días domingos.
- Salud: La Asistencia Pública (ubicada en Chacabuco 239) no atenderá en sus consultorios. Sin embargo, se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, la cual funciona las 24 horas. Se solicita a los pacientes concurrir con DNI y barbijo.
- Cementerios: Los cementerios municipales del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300) abrirán en su horario normal, de 8 a 12 h y de 15 a 18 h.
- Mercado Municipal Dorrego: El predio de avenida Roca y Marina Alfaro no abrirá sus puertas en el día de hoy.
- Trámites y reclamos: Las oficinas administrativas, como la Dirección de Respuesta Rápida, no tendrán atención presencial y retomarán sus actividades el miércoles 25. No obstante, los vecinos pueden realizar pedidos y reclamos sobre alumbrado, calles, basurales y tránsito a través de la App Ciudad SMT.
- Recolección domiciliaria: El servicio funcionará con normalidad.
- Tránsito y Transporte: El servicio de Munibus operará con normalidad, al igual que el trabajo de los agentes de tránsito.
- Salud: El Centro Dr. Ramón Carrillo trabajará solo con guardias.
- Seguridad: La Guardia Urbana prestará sus servicios de manera normal.
- Cementerio: Estará abierto en el horario de 8 a 19 horas, operando únicamente con el sistema de guardias.
- Administración: No habrá atención al público de manera presencial. De todas formas, se recuerda a los vecinos que pueden realizar sus trámites durante las 24 horas utilizando la aplicación “Yerba Buena Digital”
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