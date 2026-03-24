Feriado del 24 de marzo: cómo funcionan los servicios en San Miguel de Tucumán y Yerba Buena

Hoy, martes 24 de marzo, se conmemora en todo el país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha en la que se recuerda el golpe de Estado que dio inicio a la dictadura militar en 1976. Debido a este feriado nacional inamovible, los municipios han establecido un esquema de funcionamiento especial para sus distintas áreas.