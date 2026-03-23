Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

A las 10, en el Parque de la Memoria (Buenos Aires y Av. Roca, San Miguel de Tucumán), diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales celebrarán a un acto en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, anunciaron desde Libres del Sur (LDS). "A medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar, y en un contexto donde se intenta reinstalar discursos negacionista, sostenemos que la memoria no es solo un ejercicio del pasado, sino una herramienta política imprescindible para construir un futuro con derechos; reafirmando el compromiso irrenunciable con la Memoria, la Verdad y la Justicia, pilares fundamentales de la democracia argentina", indicaron en el espacio liderado por Federico Masso. Y reivindicaron "a los 30.000 detenidos-desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado y la lucha histórica de los organismos de derechos humanos y de todo nuestro pueblo, que sostuvieron y sostienen el Nunca Más".