Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Reparticiones estatales, partidos políticos y organizaciones sociales alistan las actividades previstas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado.
La Secretaría de Derechos Humanos dio a conocer una agenda que se inició el miércoles 18, con la integración de la Comisión Provincial para la Preservación de la Memoria, en la Legislatura, y que se desarrolló a lo largo de estos días con otros eventos.
El cronograma elaborado por la repartición a cargo de Mario Racedo prosigue este lunes 23, a las 14, con un acto por la Memoria, la Verdad y la Justicia en la plaza principal de Tafí del Valle.
A las 18.30 se hará una marcha en Tafí Viejo, denominada "Vigilia por la Memoria", que comenzará en la plaza Villa Mitre y finalizará en los talleres ferroviarios.
A las 19 se hará una "velada por la memoria", en la sede del PJ (Virgen de la Merced 157), y a las 19.30 se hará un Acto por la Memoria en La Trinidad, en avenida La Fuente e Irigoyen (Plazoleta de la Memoria).
A las 21 será la Vigilia Nunca Más, con una intervención artística, sonora, lumínica y performática. Tendrá lugar en El Rectorado de la UNT (Ayacucho 491).
En Monteros, a las 21.30, está anunciada la Vigilia por la Memoria, con la participación de artistas locales y testimonios de familiares (plaza Bernabé Aráoz).
Para el martes 24
El martes 24, a las 9, se ofrecerán recorridos guiados en el Espacio para la Memoria y Promoción de Los Derechos Humanos en La Escuelita de Famaillá (Bartolomé Mitre y Matienzo).
A esa hora, en la Capital, se llevará adelante el Recorrido Camino de la Memoria, en la sede del Ente Tucumán Turismo (24 de Septiembre 498), con organización de la Municipalidad de Tafí Viejo.
A las 10, en el Parque de la Memoria (Buenos Aires y Av. Roca, San Miguel de Tucumán), diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales celebrarán a un acto en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, anunciaron desde Libres del Sur (LDS). "A medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar, y en un contexto donde se intenta reinstalar discursos negacionista, sostenemos que la memoria no es solo un ejercicio del pasado, sino una herramienta política imprescindible para construir un futuro con derechos; reafirmando el compromiso irrenunciable con la Memoria, la Verdad y la Justicia, pilares fundamentales de la democracia argentina", indicaron en el espacio liderado por Federico Masso. Y reivindicaron "a los 30.000 detenidos-desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado y la lucha histórica de los organismos de derechos humanos y de todo nuestro pueblo, que sostuvieron y sostienen el Nunca Más".
A las 18 se llevará adelante la marcha "A 50 años del golpe cívico militar", con punto de encuentro en Santa Fe y Junín, con convocatoria de organismos de derechos humanos.
El Partido Obrero (PO), el PTS y otras agrupaciones se reunirán a las 17.30 en la plaza Urquiza. Las marchas confluirán hasta la plaza Independencia, donde se celebrará el acto principal.
En tanto que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT invitó a sumarse a partir de las 17, en el patio de la Casa Remis (25 de Mayo 456). "La convocatoria es abierta a docentes, personal nodocente y a estudiantes, se propone como un espacio para promover la reflexión y el compromiso con la memoria democrática y la institucionalidad", indicaron desde esa unidad académica.
A su vez, la Arquidiócesis de Tucumán invitó a la oración interreligiosa y ecuménica "Siempre más para una democracia justa - 50 años del Golpe Militar", prevista para este miércoles 25, a las 18.30, en la Plaza Independencia.