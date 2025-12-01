Un nuevo estudio científico reveló hasta qué edad dura la adolescencia

La adolescencia parecía una etapa con un principio y un final más que definido. Sin embargo, un impactante hallazgo científico está ahora redefiniendo cómo entendemos las etapas de la vida. Según un grupo de científicos que llevó a cabo un estudio con escáneres cerebrales, el cerebro humano atraviesa cinco fases distintas, y los puntos de inflexión clave se producen a los 9, 32, 66 y 83 años. Así fue que los expertos demostraron que la etapa adolescente se extiende mucho más allá de lo que se creía, durando hasta que la persona alcanza la madurez a principios de sus 30.
Investigadores de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, revelaron que el cerebro permanece en la fase adolescente hasta aproximadamente los 32 años, que es cuando supuestamente alcanzamos nuestro máximo potencial. Estos patrones, que solo se pudieron revelar gracias a la gran cantidad de escáneres cerebrales disponibles y en el que se analziaron cerca de 4.000 personas de hasta 90 años, sugieren que la reconfiguración cerebral es mucho más fluida de lo que se pensaba, con fluctuaciones y fases bien definidas.
Las etapas cerebrales que definen nuestra vida
Los hallazgos de esta investigación, publicados en la revista Nature Communications, son cruciales para entender cómo evoluciona nuestra salud mental. "El cerebro se reconfigura a lo largo de la vida. Siempre está fortaleciendo y debilitando conexiones, y no sigue un patrón estable; hay fluctuaciones y fases de reconfiguración cerebral", declaró Alexa Mousley, de la Universidad de Cambridge, a la BBC. Los científicos esperan que estos resultados ayuden a comprender por qué el riesgo de sufrir trastornos de salud mental y demencia varía según la edad.
La primera etapa, la Infancia (del nacimiento a los nueve años), se caracteriza por un rápido crecimiento del tamaño cerebral y, paradójicamente, por el debilitamiento de la sobreabundancia de conexiones neuronales creadas al inicio de la vida. Durante este periodo, el cerebro se vuelve menos eficiente, funcionando como "un niño que deambula por un parque, yendo a donde le apetece, en lugar de ir directamente de A a B", según explicaron desde la BBC.
Una adolescencia larga y eficiente
La fase de la Adolescencia (de los nueve a los 32 años) comienza de forma abrupta a partir de los 9 años. Este punto marca un "cambio enorme", según Mousley, pues las conexiones cerebrales experimentan un periodo de eficiencia desmesurada. Se trata del único periodo en el que la red neuronal del cerebro se vuelve más eficiente. Curiosamente, este es también el momento en el que existe el mayor riesgo de aparición de trastornos de salud mental.
El inicio de esta etapa coincide con el comienzo de la pubertad, pero la evidencia reciente sugiere que culmina mucho más tarde de lo que se pensaba. Si bien se creía que la adolescencia se limitaba a la etapa de la secundaria, la neurociencia la extendió hasta los 20 y ahora, con este estudio, hasta principios de los 30.
El gran periodo de la estabilidad
A partir de los 32 años, el cerebro entra en la Edad adulta (de los 32 a los 66 años), su etapa más larga, que dura tres décadas. Este es un periodo de estabilidad, aunque las mejoras en la eficiencia cerebral comienzan a invertirse. Mousley explicó que esta etapa "se alinea con una meseta de inteligencia y personalidad" que muchos de nosotros hemos presenciado o experimentado.
Luego, el Envejecimiento temprano (de los 66 a los 83 años) comienza con cambios en los patrones de conexión: en lugar de coordinarse como un todo, el cerebro se separa en regiones que trabajan estrechamente entre sí, actuando como "miembros de una banda que empiezan sus propios proyectos en solitario". Finalmente, el Envejecimiento tardío (a partir de los 83 años) presenta cambios similares a los del envejecimiento precoz, pero aún más pronunciados.