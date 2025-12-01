Un nuevo estudio científico reveló hasta qué edad dura la adolescencia

La adolescencia parecía una etapa con un principio y un final más que definido. Sin embargo, un impactante hallazgo científico está ahora redefiniendo cómo entendemos las etapas de la vida. Según un grupo de científicos que llevó a cabo un estudio con escáneres cerebrales, el cerebro humano atraviesa cinco fases distintas, y los puntos de inflexión clave se producen a los 9, 32, 66 y 83 años. Así fue que los expertos demostraron que la etapa adolescente se extiende mucho más allá de lo que se creía, durando hasta que la persona alcanza la madurez a principios de sus 30.