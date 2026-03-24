Cultura del odio en las redes: el caso de Punch y el porqué vemos lo malo en algo bueno

Cuando el anonimato quita los frenos

Otro factor que interviene en el tono de las discusiones digitales es la sensación de anonimato. Según Smulovitz, cuando las personas sienten que no están realmente expuestas, aparecen menos inhibiciones: “cuando alguien siente que no pone verdaderamente el cuerpo o que no está comprometido con las consecuencias de lo que dice, se suelta más fácilmente lo peor”.