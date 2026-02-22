Más que un fenómeno viral: el mono Punch y cómo una empresa cambió su destino

La historia de Punch, un pequeño macaco japonés de apenas siete meses, conmovió al mundo al volverse viral por abrazar un peluche como si fuera su madre. El primate nació el 26 de julio de 2025 en el Zoológico de Ichikawa, pero sufrió el abandono materno poco después del parto, situación que obligó a los cuidadores a intervenir para garantizar su supervivencia.
Debido a que creció sin el contacto físico esencial de su especie, el personal del zoológico le entregó un peluche de orangután para aliviar su ansiedad y facilitar su adaptación. Desde ese momento, el animal convirtió al juguete en su refugio emocional, aferrándose a él constantemente ante cualquier sentimiento de miedo o soledad como un sustituto de su progenitora.
"Djungelskog", el peluche que el mono Punch eligió para aferrarse
Ikea aprovechó la relevancia de esta historia bajo el lema de que la familia se encuentra en el camino, posicionando a su orangután de peluche 'Djungelskog' como un producto estrella. Ante el desgaste del juguete original de Punch, la presidenta de Ikea Japón, Petra Fare, visitó el zoológico para donar decenas de unidades nuevas. Paralelamente, las sedes de la marca en diversos países lanzaron campañas digitales con imágenes de peluches rodeados de compañeros y frases que resaltaban la posibilidad de elegir a los seres queridos.
Esta narrativa transformó al juguete en un éxito de ventas global para la compañía sueca, provocando incluso el agotamiento de existencias en múltiples establecimientos. En regiones como España, el artículo mantuvo un precio de 16,99€ y, pese a contar con disponibilidad física en algunos locales, el sistema de envíos quedó inhabilitado temporalmente debido a la alta demanda. El fenómeno viral impulsó así una conexión emocional que se tradujo en un impacto comercial sin precedentes para la empresa.
La historia de la mamá del mono Punch
Según explicó uno de los cuidadores al diario japonés The Mainichi, la madre de Punch era primeriza y no mostró señales de cuidado hacia la cría. Otro factor que podría haber influido en el abandono fue que el pequeño primate nació durante una ola de calor.
“La carga de su primer parto pudo haber sido un factor. En la tropa de monos de montaña, otras madres a veces se encargan del cuidado de los niños, pero no hubo tales señales”, detalló. Como el pequeño estaba sano, optaron por separarlo temporalmente y alimentarlo con leche.
Los macacos bebés suelen aferrarse al pelaje de su madre para sentirse protegidos y fortalecer su musculatura. Ante esa ausencia, los cuidadores probaron con toallas enrolladas y juguetes. Punch eligió un peluche, cuya textura y forma similar a la de otro primate le brindaron seguridad.