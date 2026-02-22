Secciones
SociedadActualidad

Más que un fenómeno viral: el mono Punch y cómo una empresa cambió su destino

El primate nació el 26 de julio de 2025 en el Zoológico de Ichikawa, pero sufrió el abandono materno poco después del parto, situación que obligó a los cuidadores a intervenir para garantizar su supervivencia.

Más que un fenómeno viral: el mono Punch y cómo una empresa cambió su destino Mono Punch con su peluche
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

La historia de Punch, un pequeño macaco japonés de apenas siete meses, conmovió al mundo al volverse viral por abrazar un peluche como si fuera su madre. El primate nació el 26 de julio de 2025 en el Zoológico de Ichikawa, pero sufrió el abandono materno poco después del parto, situación que obligó a los cuidadores a intervenir para garantizar su supervivencia.

¿Por qué la mamá del mono Punch lo abandonó?: la triste historia detrás del viral

¿Por qué la mamá del mono Punch lo abandonó?: la triste historia detrás del viral

Debido a que creció sin el contacto físico esencial de su especie, el personal del zoológico le entregó un peluche de orangután para aliviar su ansiedad y facilitar su adaptación. Desde ese momento, el animal convirtió al juguete en su refugio emocional, aferrándose a él constantemente ante cualquier sentimiento de miedo o soledad como un sustituto de su progenitora.

"Djungelskog", el peluche que el mono Punch eligió para aferrarse

Ikea aprovechó la relevancia de esta historia bajo el lema de que la familia se encuentra en el camino, posicionando a su orangután de peluche 'Djungelskog' como un producto estrella. Ante el desgaste del juguete original de Punch, la presidenta de Ikea Japón, Petra Fare, visitó el zoológico para donar decenas de unidades nuevas. Paralelamente, las sedes de la marca en diversos países lanzaron campañas digitales con imágenes de peluches rodeados de compañeros y frases que resaltaban la posibilidad de elegir a los seres queridos.

Esta narrativa transformó al juguete en un éxito de ventas global para la compañía sueca, provocando incluso el agotamiento de existencias en múltiples establecimientos. En regiones como España, el artículo mantuvo un precio de 16,99€ y, pese a contar con disponibilidad física en algunos locales, el sistema de envíos quedó inhabilitado temporalmente debido a la alta demanda. El fenómeno viral impulsó así una conexión emocional que se tradujo en un impacto comercial sin precedentes para la empresa.

La historia de la mamá del mono Punch

Según explicó uno de los cuidadores al diario japonés The Mainichi, la madre de Punch era primeriza y no mostró señales de cuidado hacia la cría. Otro factor que podría haber influido en el abandono fue que el pequeño primate nació durante una ola de calor. 

“La carga de su primer parto pudo haber sido un factor. En la tropa de monos de montaña, otras madres a veces se encargan del cuidado de los niños, pero no hubo tales señales”, detalló. Como el pequeño estaba sano, optaron por separarlo temporalmente y alimentarlo con leche.

Los macacos bebés suelen aferrarse al pelaje de su madre para sentirse protegidos y fortalecer su musculatura. Ante esa ausencia, los cuidadores probaron con toallas enrolladas y juguetes. Punch eligió un peluche, cuya textura y forma similar a la de otro primate le brindaron seguridad.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”
1

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal
2

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”
3

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”

Perfil del padre de una hija asesinada
4

Perfil del padre de una hija asesinada

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral
5

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo
6

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo

Más Noticias
Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

Comentarios