Más que un fenómeno viral: el mono Punch y cómo una empresa cambió su destino

"Djungelskog", el peluche que el mono Punch eligió para aferrarse

Ikea aprovechó la relevancia de esta historia bajo el lema de que la familia se encuentra en el camino, posicionando a su orangután de peluche 'Djungelskog' como un producto estrella. Ante el desgaste del juguete original de Punch, la presidenta de Ikea Japón, Petra Fare, visitó el zoológico para donar decenas de unidades nuevas. Paralelamente, las sedes de la marca en diversos países lanzaron campañas digitales con imágenes de peluches rodeados de compañeros y frases que resaltaban la posibilidad de elegir a los seres queridos.