"Por favor, hagan algo": el pedido de un piloto que presagió la tragedia en el aeropuerto de LaGuardia

Un análisis de informes gubernamentales descubrió las vulnerabilidades en la seguridad del aeropuerto LaGuardia durante los últimos dos años. Tras el accidente que cobró la vida de dos pilotos y dejó un saldo de decenas de heridos, las investigaciones revelaron problemas de comunicación, control y otras amenazas en la terminal aérea.
La revisión de los registros oficiales de este período reciente llevó al medio estadounidense CNN a revelar las recurrentes preocupaciones de los aviadores al operar a disposición de la torre de control de East Elmhurst, en Queens, Nueva York. A la vez, el conteo de incidentes en la pista de aterrizaje dejó a la vista la crisis de integridad operativa que se vive en el aeródromo.
Alertas ignoradas y precedentes trágicos
“Por favor, hagan algo”, fue el pedido de un piloto el verano pasado en uno de al menos una docena de documentos enviados al Sistema de Informes de Seguridad Aérea de la NASA sobre la situación de LaGuardia. En la misiva, el aviador citaba un incidente en el que los controladores de tráfico aéreo no proporcionaron la orientación adecuada sobre varias aeronaves cercanas.
El piloto detalló su inquietud advirtiendo que: “En días de tormenta eléctrica, LGA empieza a parecerse a DCA antes del accidente”, refiriéndose a la colisión aérea de enero de 2025 sobre el río Potomac en Washington, que dejó más de 60 muertos.
La tragedia del domingo en LaGuardia
El domingo, dos pilotos fallecieron y decenas de pasajeros resultaron heridos en el aeropuerto de LaGuardia cuando un avión de Air Canada chocó con un camión de bomberos en una colisión a alta velocidad en la pista. Un controlador aéreo había autorizado al vehículo de rescate a cruzar la pista e intentó detenerlo desesperadamente en el último momento, pero ya era demasiado tarde.
Hace apenas unos meses, se registraron otros siniestros que pusieron de manifiesto la crisis del aeropuerto. En octubre, dos aviones regionales de Delta Airlines colisionaron en una pista de rodaje de la terminal, resultando en una persona hospitalizada.
Fallas en el control y falta de personal
La revisión de CNN encontró una serie de actas en las que se detallan potenciales accidentes que lograron evitarse en LaGuardia. Si bien un equipo de analistas de protección revisa los registros y se encarga de alertar a la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre cualquier peligro, los reguladores gubernamentales no necesariamente verifican los detalles de cada notificación .
Otras alertas parecen menos graves o menos concluyentes sobre lo que salió mal, pero también citan situaciones confusas o peligrosas en LaGuardia, que se considera uno de los puntos con más tráfico del país.
Desde CNN señalan un panorama de vaciamiento de las dependencias de LaGuardia. La escasez crónica de personal en sus infraestructuras de control de tráfico aéreo, más recortes del Gobierno, habrían agravado la seguridad y las inquietudes sobre los espacios aéreos y las pistas de aterrizaje de todo el país, según lo que revelaron otros datos del sistema de notificación de seguridad.