"Por favor, hagan algo": el pedido de un piloto que presagió la tragedia en el aeropuerto de LaGuardia

La revisión de los registros oficiales de este período reciente llevó al medio estadounidense CNN a revelar las recurrentes preocupaciones de los aviadores al operar a disposición de la torre de control de East Elmhurst, en Queens, Nueva York. A la vez, el conteo de incidentes en la pista de aterrizaje dejó a la vista la crisis de integridad operativa que se vive en el aeródromo.