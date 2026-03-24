Horóscopo chino: los signos que experimentarán un impulso de confianza en la última semana de marzo, según Ludovica Squirru

Un clima especial le espera a los integrantes del zodíaco oriental en la última semana de marzo. Los cierres no indican que haya que bajar la guardia. La filosofía oriental y su divulgadora, Ludovica Squirru, advierten que es momento de abrir los ojos porque las nuevas oportunidades deben enfrentarse con actitud; en estas jornadas finales, algunos nativos del horóscopo tendrán una ayuda especial, sintiendo un mayor equilibrio emocional y más seguridad en sí mismos.
Las energías de este tramo de marzo llenarán de valor y convicción a los representantes del calendario chino, que se encontrarán con un panorama talentoso. Sus actitudes les permitirán llegar lejos, impulsados por las vibraciones de esta época del año. Así, proyectos que quedaron en el tintero, planes y decisiones difíciles podrán ser resultados con diligencia en una etapa que brinda mayor claridad y aplomo.
Los signos que se mantendrán firmes y animados en la última semana de marzo
Cabra
La Cabra será uno de esos regentes que por esta vez se sentirá invencible. De acuerdo con la reconocida astróloga, Ludovica Squirru, para este animal será un “momento emocional inquebrantable”, lo que le llevará a “elegir los caminos acertados”. Sin embargo, la experta advierte que este signo debe mantenerse firme: “No permitas que nada de lo que suceda derribe tus proyectos personales y laborales”. Animadas en este cierre de mes, “las cabras alcanzarán en los próximos 15 días un equilibrio anímico superior”.
Perro
Otro animal que encontrará la fuerza en estos momentos será el Perro. “Caminará el resto de marzo con sus patas firmes, impulsado por la certeza interna que provocan los influjos de esta época del año”, explicó Squirru. Para este signo, la base fundamental será la determinación , sobre la que edificará todos sus planos “a los que les aportará todo su compromiso, sin titubear a la hora de tomar decisiones que puedan modificar su situación actual”, concluyó la autora.
Mono
El Mono no estará exento de obstáculos, pero su reacción ante ellos será lo que haga la diferencia. El especialista advierte que “podrá sortearlos con agilidad”. “Esa capacidad de adaptación será clave cuando tenga que resolver situaciones que antes parecían indescifrables”, resaltó, destacando las cualidades que permitirán el desarrollo pleno de este nativo . “Se lucirá por su creatividad y rapidez mental, que le permitirán encontrar la salida correcta que lo llevará a alterar positivamente su rumbo”, señaló.