Horóscopo chino: los signos que experimentarán un impulso de confianza en la última semana de marzo, según Ludovica Squirru

Otro animal que encontrará la fuerza en estos momentos será el Perro. “Caminará el resto de marzo con sus patas firmes, impulsado por la certeza interna que provocan los influjos de esta época del año”, explicó Squirru. Para este signo, la base fundamental será la determinación , sobre la que edificará todos sus planos “a los que les aportará todo su compromiso, sin titubear a la hora de tomar decisiones que puedan modificar su situación actual”, concluyó la autora.