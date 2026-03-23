Alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos fuertes: cuáles son las provincias afectadas

En gran parte de Chubut y toda la extensión de Santa Cruz, la alerta amarilla se extiende por vientos durante la tarde y noche. “El área será afectada por fuertes ráfagas del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h”, explicaron desde el SMN. Mientras que en Tierra del Fuego, el aviso es por lluvias. Los valores de precipitación acumulada podrían alcanzar los 10 y 30 mm, aunque se superarían de forma local.