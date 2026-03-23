Alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos fuertes: cuáles son las provincias afectadas

Otra jornada de inclemencias climáticas se registrará en el noreste y la zona del litoral, así como en el sur del país. Tras un domingo que concentró avisos por tormentas y posible caída de granizo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el temporal se elevará en severidad, registrando alertas amarillas y naranjas a lo largo de la nación por precipitacionesy vientos de importante magnitud.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN anunció la intensificación de las condiciones que se manifestaron en los últimos días. Precipitaciones abundantes, caída de granizo, ráfagas y actividad eléctrica cubrirán el noreste del país, mientras que las corrientes de aire de gran velocidad lo harán en el sur.
El noreste afectado por tormentas
El este de Chaco, Formosa y Santa Fe se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas. Este pronóstico se repite en el norte de Corrientes y Entre Ríos, así como en toda la extensión de Misiones. Las advertencias comienzan desde la mañana en las primeras tres jurisdicciones, mientras que en el resto de las provincias mencionadas, se esperan desde la tarde o noche.
Para esta región, el organismo oficial advirtió que las tormentas registrarán diversas intensidades, algunas localmente fuertes. A esto se sumarán abundantes precipitaciones en cortos períodos. “Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de lluvia acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, añadieron.
Alerta naranja y vientos intensos en el sur
A su vez, en el centro y el sur de la provincia de Entre Ríos, los fenómenos comenzarán con una intensidad severa, lo que el SMN catalogó como una alerta naranja. En esta ocasión, el parte advierte sobre posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, así como se estiman valores de caída de agua acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
En gran parte de Chubut y toda la extensión de Santa Cruz, la alerta amarilla se extiende por vientos durante la tarde y noche. “El área será afectada por fuertes ráfagas del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h”, explicaron desde el SMN. Mientras que en Tierra del Fuego, el aviso es por lluvias. Los valores de precipitación acumulada podrían alcanzar los 10 y 30 mm, aunque se superarían de forma local.
Recomendaciones de seguridad
Ante los diversos fenómenos climáticos, el SMN publicó algunas recomendaciones para los ciudadanos:
Alerta amarilla:
1. Evitá salir.
2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta naranja:
1. Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2. Salí solo si es necesario.
3. Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
4. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
5. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
6. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7. Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
8. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
9. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.