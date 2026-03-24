Secciones
Política

Luego de las inundaciones, avanzan las obras para recuperar caminos en toda la provincia

El Gobierno de Tucumán despliega un operativo integral para restablecer la transitabilidad tras los daños provocados por las lluvias. Trabajos simultáneos en rutas nacionales y provinciales.

REPARACIONES. Participan el ministerio de Obras Públicas, Vialidad de la provincia y la Dirección del Agua. comunicación pública REPARACIONES. Participan el ministerio de Obras Públicas, Vialidad de la provincia y la Dirección del Agua. comunicación pública
Hace 2 Hs

El Gobierno de la provincia avanza con la recuperación de la transitabilidad en la ruta nacional 157, a la altura de La Madrid, al tiempo que despliega trabajos de reparación en rutas y caminos que resultaron afectados por las inundaciones de las últimas semanas. Las tareas se llevan adelante durante el fin de semana largo con la participación del ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, junto a equipos de la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Provincial del Agua.

Según informó el Ejecutivo, en La Madrid las cuadrillas finalizaron la reparación de los tres cortes registrados sobre la ruta nacional 157 mediante la colocación de mezcla asfáltica en caliente. También se realizaron trabajos de limpieza en caminos aledaños, lo que permite restituir la circulación en este corredor estratégico del sur provincial.

En otras localidades, las intervenciones continúan en distintos frentes. Sobre la ruta provincial 331, en el tramo que conecta Aguilares con Medinas, se ejecutaron tareas de repaso de calzada y aporte de material, con un avance de cuatro kilómetros. En el sector Aguilares–Los Agudo, las labores prosiguen con motoniveladora.

En la ruta provincial 308, en dirección a Escaba, los equipos avanzan con el retiro de derrumbes. A su vez, en la ruta provincial 332, entre la ruta nacional 38 y Los Córdoba, se realizan trabajos de repaso de calzada y provisión de material para optimizar la circulación.

EN EL SUR. Jaldo fijó como prioridad los caminos hacia las escuelas. EN EL SUR. Jaldo fijó como prioridad los caminos hacia las escuelas.

Las acciones también alcanzan la ruta provincial 334, donde se acopia material destinado a la reconstrucción del paso en El Palancho. En la ruta provincial 328, entre la ruta nacional 157 y Chicligasta, se llevan adelante tareas de repaso con motoniveladora y la ejecución de un canal de desagüe sobre la cuneta sur.

En la zona de San Pablo, se desarrollan trabajos de bacheo sobre la ruta provincial 315. En la 341, desde la Papelera hasta Potrero de las Tablas, se realiza el perfilado y aporte de material. Además, en la 311 se avanza en el acondicionamiento del camino mediante el uso de una retropala y de camiones comunales.

Obras en el este

En otros puntos de la provincia, las tareas también muestran avances. En la ruta provincial 306, entre Los Quemados y la intersección con la 354, se completó el repaso de cinco kilómetros y se logró restituir parcialmente la transitabilidad hasta el acceso a Los Juárez.

Por su parte, en la ruta provincial 320, entre la ruta provincial 302 y Agua Dulce, se ejecutan trabajos de repaso de calzada y aporte de material. En la ruta provincial 354, con maquinaria de la Dirección Provincial del Agua, se consiguió restablecer parcialmente el paso.

En La Madrid pagaron justos por pecadores

En La Madrid pagaron justos por pecadores

Estas intervenciones forman parte de un operativo integral destinado a recuperar la infraestructura vial tras los recientes eventos climáticos. Desde el área destacaron la importancia de sostener estas acciones para garantizar la conectividad, la seguridad vial y el normal desarrollo de las actividades productivas en todo el territorio provincial.

Costos millonarios

En La Madrid, una de las medidas adoptadas para facilitar el escurrimiento fue la apertura de la ruta nacional 157. Allí se instaló un sistema de alcantarillas que permitió liberar el efecto de “dique” que mantenía a la localidad bajo el agua. Cada uno de estos conductos tuvo un costo cercano al millón de pesos. A estas tareas se suman otras intervenciones destinadas a recuperar las zonas afectadas, muchas de las cuales requirieron el alquiler de maquinaria pesada. Según estimaciones oficiales, el gasto total en estas obras generales alcanzaría al menos los $900 millones.

¿Tanto costaba visitar La Madrid?

¿Tanto costaba visitar La Madrid?

Otro frente que demandó una fuerte inversión fue la reparación de la red vial primaria y secundaria. Entre las prioridades fijadas por el gobernador Osvaldo Jaldo se destacó la rápida habilitación de caminos hacia establecimientos educativos, así como de corredores clave para la producción. Desde la Casa de Gobierno indicaron que el costo de estos trabajos ronda los $700 millones.

Temas TucumánDirección Provincial de VialidadAguilaresSan PabloChicligastaOsvaldo JaldoLa MadridEscaba
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo desplazó a Freddy Quinteros y renovó la conducción de la DAU

Jaldo desplazó a "Freddy" Quinteros y renovó la conducción de la DAU

Lo que dejó el temporal: cómo La Madrid intenta recuperar su rutina

Lo que dejó el temporal: cómo La Madrid intenta recuperar su rutina

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Lo más popular
Lobo Medina, la AFA y el día en el que empezamos a desconfiar
1

Lobo Medina, la AFA y el día en el que empezamos a desconfiar

En vísperas de definiciones para la zafra azucarera
2

En vísperas de definiciones para la zafra azucarera

El peso de Ingresos Brutos a la hora de determinar los precios
3

El peso de Ingresos Brutos a la hora de determinar los precios

Temor a invasiones extranjeras: “Nos quieren colonizar otra vez”, alerta Lula
4

Temor a invasiones extranjeras: “Nos quieren colonizar otra vez”, alerta Lula

Según la ONU, Cisjordania está bajo “limpieza étnica”
5

Según la ONU, Cisjordania está bajo “limpieza étnica”

Guerra en Medio Oriente: Dimona, una ciudad resignada tras el bombardeo iraní
6

Guerra en Medio Oriente: Dimona, una ciudad resignada tras el bombardeo iraní

Más Noticias
Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?

Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?

Conflicto en Medio Oriente: el agua puede ser un nuevo blanco de la guerra

Conflicto en Medio Oriente: el agua puede ser un nuevo blanco de la guerra

Cáncer cervicouterino: alertan por su impacto

Cáncer cervicouterino: alertan por su impacto

Cómo deben ser los profesionales del futuro según el argentino más exitoso de Silicon Valley

Cómo deben ser los profesionales del futuro según el argentino más exitoso de Silicon Valley

A 50 años del inicio de la última dictadura, un Gobierno enceguecido hasta el final: “No hay golpe”

A 50 años del inicio de la última dictadura, un Gobierno enceguecido hasta el final: “No hay golpe”

Guerra en Medio Oriente: Dimona, una ciudad resignada tras el bombardeo iraní

Guerra en Medio Oriente: Dimona, una ciudad resignada tras el bombardeo iraní

Según la ONU, Cisjordania está bajo “limpieza étnica”

Según la ONU, Cisjordania está bajo “limpieza étnica”

Temor a invasiones extranjeras: “Nos quieren colonizar otra vez”, alerta Lula

Temor a invasiones extranjeras: “Nos quieren colonizar otra vez”, alerta Lula

Comentarios