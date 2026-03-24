Luego de las inundaciones, avanzan las obras para recuperar caminos en toda la provincia

Costos millonarios

En La Madrid, una de las medidas adoptadas para facilitar el escurrimiento fue la apertura de la ruta nacional 157. Allí se instaló un sistema de alcantarillas que permitió liberar el efecto de “dique” que mantenía a la localidad bajo el agua. Cada uno de estos conductos tuvo un costo cercano al millón de pesos. A estas tareas se suman otras intervenciones destinadas a recuperar las zonas afectadas, muchas de las cuales requirieron el alquiler de maquinaria pesada. Según estimaciones oficiales, el gasto total en estas obras generales alcanzaría al menos los $900 millones.