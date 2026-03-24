Luego de las inundaciones, avanzan las obras para recuperar caminos en toda la provincia

El Gobierno de la provincia avanza con la recuperación de la transitabilidad en la ruta nacional 157, a la altura de La Madrid, al tiempo que despliega trabajos de reparación en rutas y caminos que resultaron afectados por las inundaciones de las últimas semanas. Las tareas se llevan adelante durante el fin de semana largo con la participación del ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, junto a equipos de la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Provincial del Agua.
Según informó el Ejecutivo, en La Madrid las cuadrillas finalizaron la reparación de los tres cortes registrados sobre la ruta nacional 157 mediante la colocación de mezcla asfáltica en caliente. También se realizaron trabajos de limpieza en caminos aledaños, lo que permite restituir la circulación en este corredor estratégico del sur provincial.
En otras localidades, las intervenciones continúan en distintos frentes. Sobre la ruta provincial 331, en el tramo que conecta Aguilares con Medinas, se ejecutaron tareas de repaso de calzada y aporte de material, con un avance de cuatro kilómetros. En el sector Aguilares–Los Agudo, las labores prosiguen con motoniveladora.
En la ruta provincial 308, en dirección a Escaba, los equipos avanzan con el retiro de derrumbes. A su vez, en la ruta provincial 332, entre la ruta nacional 38 y Los Córdoba, se realizan trabajos de repaso de calzada y provisión de material para optimizar la circulación.
Las acciones también alcanzan la ruta provincial 334, donde se acopia material destinado a la reconstrucción del paso en El Palancho. En la ruta provincial 328, entre la ruta nacional 157 y Chicligasta, se llevan adelante tareas de repaso con motoniveladora y la ejecución de un canal de desagüe sobre la cuneta sur.
En la zona de San Pablo, se desarrollan trabajos de bacheo sobre la ruta provincial 315. En la 341, desde la Papelera hasta Potrero de las Tablas, se realiza el perfilado y aporte de material. Además, en la 311 se avanza en el acondicionamiento del camino mediante el uso de una retropala y de camiones comunales.
Obras en el este
En otros puntos de la provincia, las tareas también muestran avances. En la ruta provincial 306, entre Los Quemados y la intersección con la 354, se completó el repaso de cinco kilómetros y se logró restituir parcialmente la transitabilidad hasta el acceso a Los Juárez.
Por su parte, en la ruta provincial 320, entre la ruta provincial 302 y Agua Dulce, se ejecutan trabajos de repaso de calzada y aporte de material. En la ruta provincial 354, con maquinaria de la Dirección Provincial del Agua, se consiguió restablecer parcialmente el paso.
Estas intervenciones forman parte de un operativo integral destinado a recuperar la infraestructura vial tras los recientes eventos climáticos. Desde el área destacaron la importancia de sostener estas acciones para garantizar la conectividad, la seguridad vial y el normal desarrollo de las actividades productivas en todo el territorio provincial.
Costos millonarios
En La Madrid, una de las medidas adoptadas para facilitar el escurrimiento fue la apertura de la ruta nacional 157. Allí se instaló un sistema de alcantarillas que permitió liberar el efecto de “dique” que mantenía a la localidad bajo el agua. Cada uno de estos conductos tuvo un costo cercano al millón de pesos. A estas tareas se suman otras intervenciones destinadas a recuperar las zonas afectadas, muchas de las cuales requirieron el alquiler de maquinaria pesada. Según estimaciones oficiales, el gasto total en estas obras generales alcanzaría al menos los $900 millones.
Otro frente que demandó una fuerte inversión fue la reparación de la red vial primaria y secundaria. Entre las prioridades fijadas por el gobernador Osvaldo Jaldo se destacó la rápida habilitación de caminos hacia establecimientos educativos, así como de corredores clave para la producción. Desde la Casa de Gobierno indicaron que el costo de estos trabajos ronda los $700 millones.