Andrea del Boca y su delicado estado de salud: qué se sabe y por qué no vuelve a Gran Hermano

El estado de salud de Andrea del Boca generó fuerte preocupación en las últimas horas, luego de que se confirmara que atraviesa un cuadro delicado que le impide retomar su participación en Gran Hermano Generación Dorada. La actriz permanece bajo control médico y, por el momento, no hay certezas sobre cuándo podría volver.
La información fue dada a conocer por la periodista Laura Ubfal, quien despejó dudas en medio de rumores y versiones cruzadas. Según explicó, la continuidad de la artista en el reality depende exclusivamente de su evolución clínica y de la autorización de profesionales de la salud.
Un cuadro que encendió las alarmas
De acuerdo a lo trascendido, Del Boca debió recibir atención médica tras presentar síntomas que generaron preocupación dentro del programa. Luego de ser evaluada, los estudios detectaron alteraciones en la presión arterial y malestares intestinales, lo que obligó a intensificar su seguimiento.
Los especialistas —tanto del ciclo como externos— continúan monitoreando su evolución antes de definir cualquier posible regreso. “Realmente tiene problemas de salud”, aseguró Ubfal, descartando que se trate de una salida estratégica o vinculada al juego.
Sin fecha de regreso y con máxima cautela
Por ahora, la actriz sigue fuera de la casa y sin una fecha confirmada para retomar su participación. La producción del programa optó por priorizar su bienestar y evitar cualquier riesgo, en una decisión que fue acompañada por el equipo médico.
La incertidumbre crece tanto entre los seguidores del reality como dentro del propio entorno del ciclo, donde su ausencia se siente con fuerza.
La salud, por encima del juego
Mientras continúan las evaluaciones, todo indica que el regreso de Andrea del Boca dependerá exclusivamente de su recuperación. En este escenario, el reality pasa a un segundo plano frente a una prioridad clara: garantizar su bienestar.
Según confirmó Santiago del Moro a los participantes, "hasta que Andrea no reciba el alta médica, no podrá regresar al programa". Además explicó que de no poder volver al formato, sería reemplazada por otra participantes.